拜登指經濟衰退非無法避免 美國最有能力克服通脹

美國總統拜登指疫情加上通脹等問題使美國人情緒低落,但他認為經濟衰退並非無法避免。拜登更相信美國在全球當中,是最有能力克服通脹的國家。

拜登(Joe Biden)周四(16日)於白宮橢圓形辦公室接受訪問。他表示在經歷兩年的新冠疫情、經濟波動及油價飆升影響家庭開支等因素影響下,美國人的情緒非常低落(really, really down)。

他回應經濟學家警告美國或步入經濟衰退的説法,指首先美國的經濟衰退並非不可避免(recession is not inevitable)。

拜登更表示:

第二,我們與世界上任何國家相比,在克服通脹問題方面都處於更強位置。

(Secondly, we’re in a stronger position than any nation in the world to overcome this inflation.)