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拜登指經濟衰退非無法避免 美國最有能力克服通脹

環球經濟金融 10:58 2022/06/17

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美國總統拜登指疫情加上通脹等問題使美國人情緒低落，但他認為經濟衰退並非無法避免。拜登更相信美國在全球當中，是最有能力克服通脹的國家。

俄天然氣供應續減 歐洲憂冬天或能源短缺 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四（16日）於白宮橢圓形辦公室接受訪問。他表示在經歷兩年的新冠疫情、經濟波動及油價飆升影響家庭開支等因素影響下，美國人的情緒非常低落（really, really down）。

他回應經濟學家警告美國或步入經濟衰退的説法，指首先美國的經濟衰退並非不可避免（recession is not inevitable）。

拜登更表示：

第二，我們與世界上任何國家相比，在克服通脹問題方面都處於更強位置。

（Secondly, we’re in a stronger position than any nation in the world to overcome this inflation.）

當被問到美國通脹高企的成因時，拜登稱共和黨人將通脹歸咎於去年的疫情紓困方案的説法毫無根據。他指隨著經濟重開，其他國家的通脹率也上升。

拜登表示如果人們認為是他的錯，他要反問為何全球其餘主要工業國的通脹率都高於美國。

【烏克蘭戰爭】德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣 【下一頁】

他表示自己對美國經濟仍樂觀，是考慮到美國的實力在世界上相對較強，以及失業率處於3.6%的水平。

拜登呼籲美國民眾要有信心，他相信比起全球任何國家，美國都更有能力掌控2025年至2050年的時代，更指上述説法並非誇張而是事實。

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責任編輯：鄭錦玲

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