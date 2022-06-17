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【京東9618】京東傳拆散社區團購、社交電商在內京喜事業群　全集團範圍6月底前盈虧未達標部門或遭調整

股市 10:52 2022/06/17

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【京東9618】京東傳拆散社區團購、社交電商在內京喜事業群　全集團範圍6月底前盈虧未達標部門或遭調整

京東 （09618） 內部架構重組持續，有內媒指，京東零售集團下的京喜事業群繼今年3月傳出裁員消息後，將於本月內拆散，原有業務線預計在6月底之前整合至其他業務相近的事業群中。

報道提到，京喜事業群下社交電商京喜App、便利店業務京喜通（原京東新通路）、社區團購京喜拼拼將併入京東零售。在合併之前，京喜事業群將進行一系列的人員與業務優化。

京喜拼拼覆蓋省份縮至兩市 6月底前所有盈虧未達標部門或遭調整

據報京喜事業群的調整將分批進行，目前已經完成了對於京喜拼拼的業務調整，僅保留北京、鄭州的部分業務。京喜拼拼覆蓋省份最多時高達20餘個，今年3月份收縮至北京、山東、河南、湖北4地，如今再度收縮至兩市。

報道引述內部人士透露，本次業務優化目的是為了增加集團造血能力，各部門去留，將與本次618期間的盈利狀況息息相關。消息指，在6月底之前，包括京東健康、京東工業、京東零售等全集團範圍內，沒有看到盈利跡象，或虧損不能降到理想範圍內的項目，均有被優化的可能性。

京喜事業群屬第二個被拆散大事業群

報道稱，京喜事業群是京東原有7大事業群中第二個被拆散的大事業群，此前在3月份，零售V事業群同樣被拆分重組。京東集團首席執行官徐雷早前已在首季業績會透露，要對短期商業化發展不利業務進行了關停併轉。

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