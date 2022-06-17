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【 Tesla 】馬斯克被起訴涉嫌傳銷狗狗幣 被索賠 2580 億美元

環球政經 16:13 2022/06/17

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據《路透社》報道，Tesla（美：TSLA ) 行政總裁馬斯克（Elon Musk）在周四 （16日）被一名狗狗幣投資者起訴，指他運行金字塔騙局來支持加密貨幣，要求賠償 2580 億（約2萬億港元）美元。

原告基思.約翰遜 （ Keith Johnson）在向曼哈頓聯邦法院提起的訴訟中，指控馬斯克、電動汽車公司特斯拉和太空旅遊公司 SpaceX 敲詐勒索，吹捧狗狗幣並抬高其價格，結果卻讓價格暴跌。

訴狀稱，「被告自 2019 年以來就意識到，狗狗幣沒有任何價值，但尚促進狗狗幣從其交易中獲利，馬斯克利用他作為世界首富的地位來操作和操縱狗狗幣金字塔騙局，以獲取利潤。」。

訴狀稱，狗狗幣的拋售開始於馬斯克主持SNL節目「週末更新」（Weekend Update) ,在環節當中，馬斯克在被問到狗狗幣是不是一場「喧囂」時, 他回答，「是，確實是喧鬧。」。

約翰遜正在尋求 860 億美元的賠償金，這代表了自 2021 年 5 月以來狗狗幣市值的下跌，並希望將賠償增加兩倍至2580 億美元。

特斯拉、SpaceX 和馬斯克的律師沒有立即回應置評請求。

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責任編輯：關海儀

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