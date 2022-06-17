【藥明生物】管理層維持收入增長指引 藥明生物多亮點撐業績

中金發表報告，藥明生物（02269）日前召開年度投資者開放日活動，公司管理層維持今年增長45%和2021至2025年複合年增長40%的收入增長指引。而該行也維持藥明生物2022至2023年盈利預測基本不變，評級為「跑贏行業」，目標價88元，對應2023年市盈率為45.5倍，較現價有三成多的潛在升幅。

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今年首4個月，藥明生物新增47個項目，管理層預計全年新增項目有望超過140個。得益於商業化項目的推動，未完成定單金額從去年底的136億美元，增至今年4月底的173億美元。去年跨國大藥企收入貢獻達到40%，今年上半年公司與兩家跨國藥企簽訂兩項1億美元以上的合同，此外公司有10多個跨國企業的臨床3期/商業化階段項目正在積極談判中。因此，該行預計商業化項目數量將進一步快速攀升，公司截至4月底擁有9個商業化項目，至2025年可能達到30個以上。

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此外，公司擁有多個增長點支撐未來發展。一是疫苗業務已服務14個客戶的35個項目，其中包括2家全球疫苗領先企業和1家跨國藥企，公司也開始嘗試國內疫苗MAH業務。二是公司預計ADC業務為客戶提供一站式服務，IND項目的全球市佔率今年有望進一步提升至約35%。三是公司生物藥製劑（DP）已經具備充足產能和不同劑型產品，預計今年底將擁有12個製劑廠，該業務人均收入貢獻約27萬元，高於其他板塊。四是公司國際化布局繼續快速收獲，管理層預計愛爾蘭產能將在今年底前上綫。該行預計2024年海外產能有望達到整體全球產能的約20%。

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撰文：林衛