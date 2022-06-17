【行業點睇】5月壽險新單初步企穩 內險股呈跟漲之勢

最近內險陸續公布5月保費數據，壽險原保費收入普遍呈現增長之勢。根據平安證券的研究報告，新華表現最佳，5月單月按年增長14.3%，其次為太保、國壽和太平，分別增長13.9%、6.9%和5.6%，人保及平安則錄得倒退。一方面，主要上市險企聚焦客戶需求，圍繞終身壽險、長期年金和健康險等完善產品體系；同時以渠道改革和階段性佣金激勵，推動新業務。另一方面，去年2月起，在高價值的重疾產品銷售受壓之下，主要上市險企新單下滑明顯，同期低基數效應下，預計5月單月新單初步企穩。

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產險業務方面，5月單月原保費收入增速回升，平安、人保和太保增長介乎4.7%至8.6%，從細分業務來看，意健險增速最勁，按年升62.1%，其次為農險和車險分別增加12.1%和1%）。該行認為，長期來看，車險修復趨勢明確，建議關注細分板塊財險行業的配置機遇。

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短期來看，市場情緒高漲、國內流動性相對充裕、板塊輪動明顯，在券商股異動的拉動之下，內險行業的BETA屬性較強，呈現出跟漲之勢，建議關注更具彈性的中國人壽（02628）、新華保險（01336）。目前壽險轉型仍在磨底階段，5月新單呈現企穩之勢；當前行業估值處於歷史底部；加上機構投資者的持倉低，具備安全邊際和配置價值。

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撰文：林衛