【券商點睇】兒童業務望成新增長點 361度回正軌

信達證券首次覆蓋316度（01361），指公司為國內第四大運動鞋服品牌，業績回歸增長軌道。公司目前旗下擁有 361°主品牌及 361°童裝，去年市佔有率為2.6%，去年實現收入59.33億元（人民幣，下同），按年增15.7%，超過疫情前水平，歸母淨利潤6.02億元，增長39.2%。該行表示，361度以大眾專業品牌定位，深耕三綫及以下城市，去年總門店數5,808家，三綫及以下城市門店數量佔比超過70%，並實現淨開店269家。

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另一方面，361°兒童業務貢獻額逐步升高，有望成為第二增長動力。信達指出，361°兒童覆蓋14歲以下全年齡段，從產品專業的功能性、健康科技性和童趣時尚性為著力點，不斷鞏固差異化的競爭優勢，開拓新的增長點。去年該分部實現收入11.07億元，佔集團收益約18.7%。隨着三孩政策實施，以及為提高出生率而推出的激勵政策，兒童業務有望成為 361°主要收入來源以及未來主要的增長動力。

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該行看好361度的「單品牌、雙驅動、全渠道」戰略，有望回歸前列隊伍，預計2022至2024年淨利潤分別為6.83億元、7.73億元及8.61億元，相當於估值為11倍、9倍和8倍市盈率，根據可比公司給予今年市盈率15倍，對應公司目標價為5.82港元，考慮到公司聚焦主品牌進行全渠道結構優化，加上童裝業務的增長性，業績增長確定性較強，下半年有望進入港股通，給予「買入」評級。

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撰文：林衛