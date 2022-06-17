【俄資進港】俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一開放買賣12隻港股　ATMXJ、舜宇長實有份

▲ 【俄資進港】俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一開放買賣12隻港股 ATMX、舜宇長實有份

俄羅斯聖彼得堡證券交易所（SPB Exchange）宣布，下周一（20日）容許當地經紀買賣12隻港股，當中包括ATMX等藍籌股，並指未來將逐步擴大可交易港股的名單，到今年底增至200隻，明年增至1,000隻。港交所 （00388） 隨市向上，現升1%，報352.4元。

獲准買賣的12隻港股包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 、舜宇光學 （02382） 、碧桂園 （02007） 、金沙中國 （01928） 、長和 （00001） 、長實集團 （01113） 、中生製藥 （01177） 及萬洲 （00288） 。

俄羅斯聖彼得堡證券交易所指，港股作為市場發展的一部分，未來將逐步擴大可交易港股的名單，預計到今年底增至200隻，2023年增至1,000隻。當局預計俄羅斯領先的經紀商將在1至1.5個月內為客戶提供服務。證券將以港元 （HKD） 買賣及結算。 交易時段為莫斯科時間08：00 至18：00。證券將於第二個交易日（T+2）交收，交易日曆將與香港聯交所交易日曆同步。

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