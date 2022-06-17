加息周期防禦股 石Sir推介3隻醫藥股 1隻股息逾7厘

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【物管股】佳源服務開市瀉14% 遭金科服務放棄收購
美聯儲周四凌晨宣布加息0.75厘，為1994年來最大加息幅度。港股昨日(6月16日)先升後跌，恒指收報20845點，跌462點。面對加息期及大市震盪，香港經濟日報專欄作者石鏡泉建議3隻防禦性強的藥業股，較為不受加息因影響，而藥業股更需要選擇已有藥獲批上市銷售的股份，不能選擇仍在研發階段未有生產的藥業股。石Sir 推介以下三隻，請按此，觀看石Sir於《石Sir午市閒談》的分析：
重溫【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞
一、康巨藥業 （01681） 康臣手擁兩隻龍頭藥物，包括「尿毒清果粒」及「玉林牌正骨水」，品牌價值估計逾63億元，已獲東南亞國家批准進口，走向國際市場。昨日下午最高見4.05元，試圖挑戰升穿保歷加通道上軸4.05元位，建議於上破4.05元吸納，上望4.40元，止蝕位3.82元。康臣現價3.95元，市盈率4.3倍，估值不高，股息逾7厘，具吸引力。
二、先聲藥業 （02096） 已有五款創新藥獲批上市銷售，集團年內利潤為14.99億元，大幅增長125.6%。昨日收報9.45元，有望見1個月高位，上破9.08元吸納，上望10.50元，止蝕位9.00元。
三、同仁堂國藥 （03613） 去年純利升12%至6億元，息0.28元，股價走勢凌厲，昨日創1個月高，見12.44元，建議候11.90元吸納，上望13.00元，止蝕位11.40元。
欄名 : 石Sir午市閒談