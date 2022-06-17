【港股市況】恒生指數半日轉升163點　美團升逾3%、新東方在綫回吐半成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

環球央行加息潮，美股下挫，道指跌741點，港股承接低開128點，其後在科技股帶領下轉升，曾升逾200點。恒生指數半日升163點，報21009點，重上21000點，成交741.6億元。恒生科技指數升1.4%，報4610點。美團 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升0.4%；新東方在綫 （01797） 回吐半成。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升163點，報21009點，重上21000點，成交741.6億元。恒生科技指數升1.4%，報4610點。美團 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升0.4%；新東方在綫 （01797） 回吐半成。

【11：48】恒指中午收市前升約146點，報20991點。科指升1.2%，報4601點。

【11：37】【新東方在綫】新東方在綫一度回吐逾26% 天風證券唱好「東方甄選」可坐穩抖音電商直播龍頭

【11：35】富時中國50指數新納入龍源電力 （00916） 及中國中鐵 （00390） ，剔除思摩爾國際 （06969） 及舜宇光學 （02382） ，變動將於收市後生效。除思摩爾外，其餘股份均逆市向下。

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【11：31】大市升約155點，於21000點關口爭持。

【11：30】工信部等五部門發布《關於推動輕工業高質量發展的指導意見》的提出，鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新行動，創維 （00751） 升逾2%。

【11：21】騰訊 （00700） 最新亦轉跌近0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；美團 （03690） 升幅收窄至逾2%。

【11：19】【財庫局】許正宇：中資金融機構具3項獨特角色 助港融入國家發展大局

【11：11】濠賭股逆市向下，藍籌銀娛 （00027） 跌逾1%；金沙 （01928） 跌逾2%。另外，永利 （01128） 跌4%；美高梅 （02282） 跌逾1%；澳博 （00880） 跌逾2%；新濠日 （00200） 跌逾1%。

【11：07】新東方在綫 （01797） 最新跌逾11%，報25.35元，成交35.5億元。

【10：57】【光伏股】協鑫科技抽升5% 徐州基地新增3萬噸顆粒矽產能昨投產

【10：55】恒指升幅收窄至約100點，報20947點。科指升0.8%，報4581點。

【10：52】【京東9618】京東傳拆散社區團購、社交電商在內京喜事業群 全集團範圍6月底前盈虧未達標部門或遭調整

【10：49】港交所 （00388） 升2%，高見357元。

【10：39】阿里巴巴 （09988） 偏軟，股價轉跌0.5%。

【10：30】【俄資進港】俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一開放買賣12隻港股 ATMXJ、舜宇長實有份

【10：22】昨日午後抽上的國美零售 （00493） ，股價今早逆市回吐6%，低見0.435元。

【10：21】大市升勢回順，最新升約125，報20971點，再回落至21000點以下；科指升1.3%，報4607點。

【10：20】佳源國際 （02768） 潛在售佳源服務框架協議終止，佳源升逾15%，高見0.38元。

【10：17】中國波頓 （03318） 最新升三成，高見4.19元。另外，思摩爾 （06969） 、華寶 （00336） 升7%；中煙 （06055） 升逾2%。

【10：15】ATMXJ中，暫以京東 （09618） 表現最好，升逾4%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾1%。

【10：03】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.3%；渣打 （02888） 跌0.6%。

【10：00】贛鋒鋰業 （01772） 股價升一成，高見84.85元。

【09：57】易鑫 （02858） 股價升五成，高見1.43元，成交7202萬元。

【09：55】港股升幅擴大至逾200點，重上二萬一，報21059點，升214點；科指升2.2%，報4648點。

【09：53】三桶油逆市下跌，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別跌逾1%。

【09：47】電子煙概念股上揚，思摩爾 （06969） 升近5%；華寶 （00336） 升逾6%；中國波頓 （03318） 升近8%；中煙香港 （06055） 升逾1%。

【09：42】大市早段升幅擴大至百點，報20945點；科指升1.3%報4606點，美團 （03690） 升逾3%領市。

【09：38】安樂工程 （01977） 續跌逾6%，早段低見1.45元，成交63萬元。安樂工程公布，有關競爭事務委員會就有關合同對安樂機電設備的若干行為進行調查，於昨天，集團注意到競爭事務委員會向競爭事務審裁處提交一份申請，以尋求申請中所述的濟助。集團指，其和安樂機電設備正就該訴訟尋求法律意見。

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【09：35】阿里巴巴 （09988） 轉升0.1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾2%；小米 （01810） 升0.7%。

【09：34】大市開市後轉升約39點，20884點。

【09：33】新東方在綫 （01797） 早段回吐逾兩成，低見21元。

【09：27】佳源服務 （01153） 挫逾14%；金科服務 （09666） 跌逾1%。金科服務公布決定不再進行收購佳源服務的潛在交易。

【物管股】金科服務終止佳源服務潛在收購

【09：25】教育股續炒上，天立教育 （01773） 高開14%；光正教育 （06068） 升逾13%；思考樂 （01769） 升逾6%；新東方在綫 （01797） 升逾2%。

更多新東方在綫新聞

【09：22】恒生指數開報20716點，跌128點。恒生科技指數跌1.2%，報4493點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，開100.1元，險守100關；美團 （03690） 跌0.1%；騰訊 （00700） 跌逾1%。



【09：13】期指開報20600點，跌145點或0.7%。

【08：59】【京東9618】京東高管：中國科技監管並沒有放鬆而是變得「理性」 另擬進軍外賣領域對撼阿里美團

【08：44】恒指黑期跌約16點，報20736點；道指期貨升28點，報29955點。

【07：53】【股權集中】滙景控股：公眾持有量不低於15% 證監會此前指股權集中

【07：50】【中美關係】美國據報爭取拜登、習近平通話 消息指最早7月進行

【07：45】【新股IPO】中國卷煙包裝紙製造商偉立2372今日起招股 一手入場費2707元

【07：45】港股ADR收報20671點，跌173點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報49.66元，較港收市價低0.14元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.58元，較港收市價低5.02元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.54元，較港收市價低2.86元或2.8%。

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【07：30】美國加息0.75厘後，環球央行加息潮，英倫銀行加息0.25厘，瑞士近15年首加息，以應對通脹壓力增加。市場對經濟衰退風險升溫，並憂慮出現政策失誤，道指曾插水超過920點，失守3萬關，收市跌741點或2.42%，報29927點；標指跌123點或3.25%，報3666點；納指跌453點或4.08%，報10646點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞

責任編輯︰梁浩碩