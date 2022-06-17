【港股市況】恒生指數低開128點後早段倒升百點　美團升逾3%領市（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

環球央行加息潮，美股下挫，道指跌741點，港股承接低開百點。恒生指數開報20716點，跌128點。恒生科技指數跌1.2%，報4493點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，開100.1元，險守100關；美團 （03690） 跌0.1%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：47】電子煙概念股上揚，思摩爾 （06969） 升近5%；華寶 （00336） 升逾6%；中國波頓 （03318） 升近8%；中煙香港 （06055） 升逾1%。

【09：42】大市早段升幅擴大至百點，報20945點；科指升1.3%報4606點，美團 （03690） 升逾3%領市。

【09：38】安樂工程 （01977） 續跌逾6%，早段低見1.45元，成交63萬元。安樂工程公布，有關競爭事務委員會就有關合同對安樂機電設備的若干行為進行調查，於昨天，集團注意到競爭事務委員會向競爭事務審裁處提交一份申請，以尋求申請中所述的濟助。集團指，其和安樂機電設備正就該訴訟尋求法律意見。

【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂涉與信興合謀定價 遭競委會入稟、預告尚有其他反競爭行爲

【09：35】阿里巴巴 （09988） 轉升0.1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾2%；小米 （01810） 升0.7%。

【09：34】大市開市後轉升約39點，20884點。

【09：33】新東方在綫 （01797） 早段回吐逾兩成，低見21元。

【09：27】佳源服務 （01153） 挫逾14%；金科服務 （09666） 跌逾1%。金科服務公布決定不再進行收購佳源服務的潛在交易。

【物管股】金科服務終止佳源服務潛在收購

【09：25】教育股續炒上，天立教育 （01773） 高開14%；光正教育 （06068） 升逾13%；思考樂 （01769） 升逾6%；新東方在綫 （01797） 升逾2%。

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【09：22】恒生指數開報20716點，跌128點。恒生科技指數跌1.2%，報4493點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，開100.1元，險守100關；美團 （03690） 跌0.1%；騰訊 （00700） 跌逾1%。



【09：13】期指開報20600點，跌145點或0.7%。

【08：59】【京東9618】京東高管：中國科技監管並沒有放鬆而是變得「理性」 另擬進軍外賣領域對撼阿里美團

【08：44】恒指黑期跌約16點，報20736點；道指期貨升28點，報29955點。

【07：53】【股權集中】滙景控股：公眾持有量不低於15% 證監會此前指股權集中

【07：50】【中美關係】美國據報爭取拜登、習近平通話 消息指最早7月進行

【07：45】【新股IPO】中國卷煙包裝紙製造商偉立2372今日起招股 一手入場費2707元

【07：45】港股ADR收報20671點，跌173點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報49.66元，較港收市價低0.14元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.58元，較港收市價低5.02元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.54元，較港收市價低2.86元或2.8%。

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【07：30】美國加息0.75厘後，環球央行加息潮，英倫銀行加息0.25厘，瑞士近15年首加息，以應對通脹壓力增加。市場對經濟衰退風險升溫，並憂慮出現政策失誤，道指曾插水超過920點，失守3萬關，收市跌741點或2.42%，報29927點；標指跌123點或3.25%，報3666點；納指跌453點或4.08%，報10646點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞

責任編輯︰梁浩碩