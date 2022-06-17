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【港股市況】恒生指數低開128點　阿里巴巴跌逾2%險守100元關口（不斷更新）

股市 09:28 2022/06/17

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港股市況不斷更新

環球央行加息潮，美股下挫，道指跌741點，港股承接低開百點。恒生指數開報20716點，跌128點。恒生科技指數跌1.2%，報4493點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，開100.1元，險守100關；美團 （03690） 跌0.1%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：27】佳源服務 （01153） 挫逾14%；金科服務 （09666） 跌逾1%。金科服務公布決定不再進行收購佳源服務的潛在交易。

【物管股】金科服務終止佳源服務潛在收購

【09：25】教育股續炒上，天立教育 （01773） 高開14%；光正教育 （06068） 升逾13%；思考樂 （01769） 升逾6%；新東方在綫 （01797） 升逾2%。

更多新東方在綫新聞

【09：22】恒生指數開報20716點，跌128點。恒生科技指數跌1.2%，報4493點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，開100.1元，險守100關；美團 （03690） 跌0.1%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：13】期指開報20600點，跌145點或0.7%。

【08：59】【京東9618】京東高管：中國科技監管並沒有放鬆而是變得「理性」　另擬進軍外賣領域對撼阿里美團

【08：44】恒指黑期跌約16點，報20736點；道指期貨升28點，報29955點。

【07：53】【股權集中】滙景控股：公眾持有量不低於15%　證監會此前指股權集中

【07：50】【中美關係】美國據報爭取拜登、習近平通話　消息指最早7月進行

【07：45】【新股IPO】中國卷煙包裝紙製造商偉立2372今日起招股　一手入場費2707元

【07：45】港股ADR收報20671點，跌173點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報49.66元，較港收市價低0.14元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.58元，較港收市價低5.02元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.54元，較港收市價低2.86元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國加息0.75厘後，環球央行加息潮，英倫銀行加息0.25厘，瑞士近15年首加息，以應對通脹壓力增加。市場對經濟衰退風險升溫，並憂慮出現政策失誤，道指曾插水超過920點，失守3萬關，收市跌741點或2.42%，報29927點；標指跌123點或3.25%，報3666點；納指跌453點或4.08%，報10646點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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加息周期防禦股 石Sir推介3隻醫藥股 1隻股息逾7厘

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