【恒指夜期+ADR】阿里美股過山車　末日期權曾炒升27倍（不斷更新）

阿里巴巴美股股價過山車，先是路透社引述3位知情人仕指，央行已受理螞蟻集團成立金融控股公司的申請，盤前股價曾升1成，到內媒引述接近央行人仕稱，沒有受理螞蟻集團設立金融控股公司申請，阿里巴巴美股升幅收窄至2%，兩萬億市值公司股價在短時間內波動，期權市場炒家似乎不亦樂乎，最活躍成交的一隻期權，今日到期，曾炒升27倍，現時升幅縮至5倍。

夜期跌1點，報20994點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.22 -0.9% 美團ADR 203.12 +2.0% 騰訊ADR 376.41 +1.9% 阿里巴巴美股 102.20 -2.2%

北水吸資26億 連續第7日淨買

北水吸資26億元，連續第七日淨入，累吸236.8億元。協鑫科技 （03800） 吸資最多，錄3.4億淨入，中海洋 （00883） 吸3億元，新東方在綫 （01797） 、快手 （01024） 各吸逾2億元。淨流出方面，舜宇 （02382） 、美團 （03690） 均走資逾2億元。

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環球央行加息潮，美股下挫，道指跌741點，港股承接低開128點，其後在科技股帶領下轉升，午後曾升300點，恒生指數收報21075點，升229點，成交1863億元。科指升2.3%，報4653點。京東 （09618） 升6%；美團 （03690） 升逾5%；阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升2%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 199.1 +5.2 +79.5 -42 京東 261.2 +6.1 +37.5 -189 友邦 79.35 +2.2 +35.6 17 申洲國際 90.3 -4.7 -5.4 33 創科實業 82.95 -3.2 -7.3 18 領展 63.2 -3.1 -7.3 19

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【22：15】夜期跌1點，報20994點。

【18：32】恒指夜期升88點，報21083點。

【16：09】恒生指數收報21075點，升229點，成交1863億元。科指升2.3%，報4653點。京東 （09618） 升6%；美團 （03690） 升逾5%；阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升2%。

【16：00】恒生指數U盤前升239點，報21085點。

【15：54】【異動｜生物科技股】君實午後抽升12% 、藥物產業化項目獲批 復銳亦曾升兩成半、本月累升近七成

【15：49】大市收市前升約200點，科指升2.1%。

【15：45】本港地產股逆市下跌，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 跌0.7%；新地 （00016） 跌0.5%；信置 （00083） 、長實 （01113） 跌逾1%。

【15：07】新東方在綫 （01797） 跌近19%，報23.2元，成交近53億元。

【15：00】融科 （02323） 午後見異動，飈升逾4倍，破頂高見0.82元，成交194萬元。

【14：59】天立教育 （01773） 高開低走，最新轉跌逾5%，低見1.5元，今早曾高見2.61元。

【14：56】港股最新升約230點，報21075點；科指升近2%，報4636點。

【14：54】昨日造好的易居 （02048） 回吐近兩成，低見1.24元。

【14：51】美團 （03690） 、京東 （09618） 升半成；阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 升0.8%。

【14：07】恒指升幅收窄，最新升約159點，報21005點，再次於二萬一爭持；科指升1.4%，報4610點。

【13：31】大市升幅擴大至近300點，報21141點，升296點；科指升2.7%，報4668點。

【13：28】【內房危機】穆迪：過去9個月對高收益內房發布91次降級、24家評級「B3負面」或更低 料今年更多房企違約

【13：21】蔚來 （09866） 升逾2%；理想汽車 （02015） 升逾8%；小鵬汽車 （09868） 升逾半成。

【造車新勢力】蔚來據報遭德國車廠奧迪Audi提訴 被質疑車型命名侵犯商標

【13：14】大市最新升近250點，報21091點，升246點；科指升2.2%，報4647點。

【13：02】京東 （09618） 午後升半成；美團 （03690） 升近4%；騰訊 （00700） 升近1%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【13：00】港股午後初段升近200點，報21043點，升198點；科指升1.7%，報4626點。

【12：00】恒生指數半日升163點，報21009點，重上21000點，成交741.6億元。恒生科技指數升1.4%，報4610點。美團 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升0.4%；新東方在綫 （01797） 回吐半成。

【11：48】恒指中午收市前升約146點，報20991點。科指升1.2%，報4601點。

【11：37】【新東方在綫】新東方在綫一度回吐逾26% 天風證券唱好「東方甄選」可坐穩抖音電商直播龍頭

【11：35】富時中國50指數新納入龍源電力 （00916） 及中國中鐵 （00390） ，剔除思摩爾國際 （06969） 及舜宇光學 （02382） ，變動將於收市後生效。除思摩爾外，其餘股份均逆市向下。

【指數換馬】龍源電力、中鐵納富時中國50指數 思摩爾、舜宇剔出 邊隻股入下期季檢候選名單？

【指數換馬】新世界午市升3% 富時羅素改口、決定不將其剔出地產指數

【11：31】大市升約155點，於21000點關口爭持。

【11：30】工信部等五部門發布《關於推動輕工業高質量發展的指導意見》的提出，鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新行動，創維 （00751） 升逾2%。

【11：21】騰訊 （00700） 最新亦轉跌近0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；美團 （03690） 升幅收窄至逾2%。

【11：19】【財庫局】許正宇：中資金融機構具3項獨特角色 助港融入國家發展大局

【11：11】濠賭股逆市向下，藍籌銀娛 （00027） 跌逾1%；金沙 （01928） 跌逾2%。另外，永利 （01128） 跌4%；美高梅 （02282） 跌逾1%；澳博 （00880） 跌逾2%；新濠日 （00200） 跌逾1%。

【11：07】新東方在綫 （01797） 最新跌逾11%，報25.35元，成交35.5億元。

【10：57】【光伏股】協鑫科技抽升5% 徐州基地新增3萬噸顆粒矽產能昨投產

【10：55】恒指升幅收窄至約100點，報20947點。科指升0.8%，報4581點。

【10：52】【京東9618】京東傳拆散社區團購、社交電商在內京喜事業群 全集團範圍6月底前盈虧未達標部門或遭調整

【10：49】港交所 （00388） 升2%，高見357元。

【10：39】阿里巴巴 （09988） 偏軟，股價轉跌0.5%。

【10：30】【俄資進港】俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一開放買賣12隻港股 ATMXJ、舜宇長實有份

【10：22】昨日午後抽上的國美零售 （00493） ，股價今早逆市回吐6%，低見0.435元。

【10：21】大市升勢回順，最新升約125，報20971點，再回落至21000點以下；科指升1.3%，報4607點。

【10：20】佳源國際 （02768） 潛在售佳源服務框架協議終止，佳源升逾15%，高見0.38元。

【10：17】中國波頓 （03318） 最新升三成，高見4.19元。另外，思摩爾 （06969） 、華寶 （00336） 升7%；中煙 （06055） 升逾2%。

【10：15】ATMXJ中，暫以京東 （09618） 表現最好，升逾4%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾1%。

【10：03】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.3%；渣打 （02888） 跌0.6%。

【10：00】贛鋒鋰業 （01772） 股價升一成，高見84.85元。

【09：57】易鑫 （02858） 股價升五成，高見1.43元，成交7202萬元。

【09：55】港股升幅擴大至逾200點，重上二萬一，報21059點，升214點；科指升2.2%，報4648點。

【09：53】三桶油逆市下跌，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別跌逾1%。

【09：47】電子煙概念股上揚，思摩爾 （06969） 升近5%；華寶 （00336） 升逾6%；中國波頓 （03318） 升近8%；中煙香港 （06055） 升逾1%。

【09：42】大市早段升幅擴大至百點，報20945點；科指升1.3%報4606點，美團 （03690） 升逾3%領市。

【09：38】安樂工程 （01977） 續跌逾6%，早段低見1.45元，成交63萬元。安樂工程公布，有關競爭事務委員會就有關合同對安樂機電設備的若干行為進行調查，於昨天，集團注意到競爭事務委員會向競爭事務審裁處提交一份申請，以尋求申請中所述的濟助。集團指，其和安樂機電設備正就該訴訟尋求法律意見。

【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂涉與信興合謀定價 遭競委會入稟、預告尚有其他反競爭行爲

【09：35】阿里巴巴 （09988） 轉升0.1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾2%；小米 （01810） 升0.7%。

【09：34】大市開市後轉升約39點，20884點。

【09：33】新東方在綫 （01797） 早段回吐逾兩成，低見21元。

【09：27】佳源服務 （01153） 挫逾14%；金科服務 （09666） 跌逾1%。金科服務公布決定不再進行收購佳源服務的潛在交易。

【物管股】金科服務終止佳源服務潛在收購

【09：25】教育股續炒上，天立教育 （01773） 高開14%；光正教育 （06068） 升逾13%；思考樂 （01769） 升逾6%；新東方在綫 （01797） 升逾2%。

更多新東方在綫新聞

【09：22】恒生指數開報20716點，跌128點。恒生科技指數跌1.2%，報4493點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，開100.1元，險守100關；美團 （03690） 跌0.1%；騰訊 （00700） 跌逾1%。



【09：13】期指開報20600點，跌145點或0.7%。

【08：59】【京東9618】京東高管：中國科技監管並沒有放鬆而是變得「理性」 另擬進軍外賣領域對撼阿里美團

【08：44】恒指黑期跌約16點，報20736點；道指期貨升28點，報29955點。

【07：53】【股權集中】滙景控股：公眾持有量不低於15% 證監會此前指股權集中

【07：50】【中美關係】美國據報爭取拜登、習近平通話 消息指最早7月進行

【07：45】【新股IPO】中國卷煙包裝紙製造商偉立2372今日起招股 一手入場費2707元

【07：45】港股ADR收報20671點，跌173點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報49.66元，較港收市價低0.14元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.58元，較港收市價低5.02元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.54元，較港收市價低2.86元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國加息0.75厘後，環球央行加息潮，英倫銀行加息0.25厘，瑞士近15年首加息，以應對通脹壓力增加。市場對經濟衰退風險升溫，並憂慮出現政策失誤，道指曾插水超過920點，失守3萬關，收市跌741點或2.42%，報29927點；標指跌123點或3.25%，報3666點；納指跌453點或4.08%，報10646點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞

責任編輯︰梁浩碩