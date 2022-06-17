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【京東9618】京東高管：中國科技監管並沒有放鬆而是變得「理性」　另擬進軍外賣領域對撼阿里美團

股市 08:53 2022/06/17

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【中國監管】京東高管：中國科技監管並沒有放鬆而是變得「理性」　另擬進軍外賣領域對撼阿里美團

現時正值中國618網購節，在疫情封城及經濟重啟之下，京東 （09618） 零售業務首席執行官辛利軍表示，對今年下半年的中國經濟持樂觀態度，但承認疫情對消費者意願及信心造成影響。他同時亦指，中國的科技監管並沒有放鬆，而是變得更加「穩定」和「理性」。

辛利軍接受外媒訪問時表示，其實包括中國和美國的每個國家在發展某個領域都是走同樣的路，就是在前期鼓勵創新，提供寬鬆的環境，等到行業發展到一定程度，再進行適度的監管。「中國科技行業或互聯網行業正在經歷這個過程。因此，我不會說監管正在放鬆。我會說監管是以更理性的方式進行的」。

他續指，目前的監管正在逐步走上正常軌道。對於向新行業實施監管時，是會出現一些意想不到的負面影響，這屬正常的。但隨著監管變得更加穩定，互聯網行業和市場的整體發展將更加穩定。

研推外賣服務

另外，他接受另一外媒訪問時指，京東正在研究進軍外賣領域的可能性，指已經「考慮和研究」推出按需外賣服務，但至於何時開始，這將取決於集團的能力，以及何時能夠建立起團隊。這料將與外賣龍頭美團 （03690） 和阿里巴巴 （09988） 出現直接競爭。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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編輯：姚卓然

中國 零售 港股 京東集團—SW（09618） 經濟

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