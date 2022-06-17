【TWTR】馬斯克提收購後首次與Twitter員工對話　內容談甚麼？

▲ 馬斯克提收購後，首次與Twitter員工對話

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）自宣布斥資440億美元收購Twitter（美：TWTR）後，周四與Twitter員工舉行了一場問答會，惟未有披露收購計劃的最新進展。Twitter股價收報37.36美元，跌1.6%。

報道指，馬斯克表示期望Twitter日活躍用戶達10億。根據Twitter第一季度業績顯示，其每月日活躍用戶為2.29億，又認為Twitter員工人數必須合理化，否則Twitter將無法增長，指 公司需要變得健康， 現在成本超過收入。

至於為何選擇Twitter，馬斯克表示喜歡Twitter，從Twitter上學到很多東西，指這是傳達信息的好方法，又表示有些人用頭髮來表達自己，他自己則用Twitter。

被問及對言論自由的立場時，馬斯克表示應允許用戶在Twitter上說出他們想說的話。

對於此前馬斯克要求Tesla員工返回辦公室工作，消息人士引述馬斯克表示，「Tesla製造汽車，而你不能遠程製造汽車」，未有詳細說明他的遠程政策對Twitter員工的影響，但表示若有人工作表現出色，遠程工作就可以了。

除圍繞Twitter，問答內容亦包括談及外星人及人類意識等。

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責任編輯︰梁浩碩