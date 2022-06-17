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【美企業績】Adobe次季業績勝預期　惟下調全年指引、盤後跌5%

股市 08:24 2022/06/17

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【美企業績】Adobe次季業績勝預期　惟下調全年指引

Adobe（美：ADBE）第二財季收升14%至43.9億美元，每股經調整盈利為3.35元，雙雙勝市場預期，可是，集團績後下調全年指引，股價在盤後挫5%，報346.51美元。

期內，集團利潤按年升6%至11.8億美元，數字媒體部門（包括Creative Cloud和Document Cloud 產品）收入為32億美元，增長 15%，市場估計的31.6億美元。而包括公司用於營銷和商業的Adob​​e Experience Cloud的數字體驗業務收入按年增長17%至11億美元，

與其他軟件商一樣的是，Adobe同樣指出，滙價因素是影響年度業績預測的主要因素之一。集團指出烏克蘭戰爭導致1.75億美元的外匯損失和夏季季節性因素。再者，美元強勢，令歐元日圓下跌，影響美國以外的市場收入。集團財務主管Dan Durn在與分析師的電話會議上表示，本季度的經濟環境「不確定」，但表示管理層對集團在競爭激烈的勞動力市場中成功招聘人才感到滿意。

集團下調全年指引，年度每股經調整盈利為13.5元，低於去年12月時估計的13.7元，市場估計為13.66元；年度收入預料為176.5億元，先前指引為179億元，市場預期為178.5億元。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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編輯：姚卓然

奧多比（Adobe，美：ADBE） 美股 軟件

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