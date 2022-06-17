【美企業績】Adobe次季業績勝預期　惟下調全年指引、盤後跌5%

▲ 【美企業績】Adobe次季業績勝預期 惟下調全年指引

Adobe（美：ADBE） 第二財季收 升14%至43.9億美元，每股經調整盈利為3.35元，雙雙勝市場預期，可是，集團績後下調全年指引，股價在盤後挫5%，報346.51美元。

期內，集團利潤按年升6%至11.8億美元，數字媒體部門（包括Creative Cloud和Document Cloud 產品）收入為32億美元，增長 15%，市場估計的31.6億美元。而包括公司用於營銷和商業的Adob​​e Experience Cloud的數字體驗業務收入按年增長17%至11億美元，

與其他軟件商一樣的是，Adobe同樣指出，滙價因素是影響年度業績預測的主要因素之一。集團指出烏克蘭戰爭導致1.75億美元的外匯損失和夏季季節性因素。再者，美元強勢，令歐元日圓下跌，影響美國以外的市場收入。集團財務主管 Dan Durn在與分析師的電話會議上表示，本季度的經濟環境「不確定」，但表示 管理層對集團在競爭激烈的勞動力市場中成功招聘人才感到滿意。

集團下調全年指引，年度每股經調整盈利為13.5元，低於去年12月時估計的13.7元，市場估計為13.66元；年度收入預料為176.5億元，先前指引為179億元，市場預期為178.5億元。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

相關文章：

【美企業績】甲骨文上季業績勝預期 CEO指雲基礎設施需求大幅增長、盤後大升14%

【美企業績】Salesforce首季業績佳 調高每股盈利預測、盤後彈9%

【美股焦點】再有美企減慢請人 Spotify稱招聘速度將放慢25%

編輯：姚卓然