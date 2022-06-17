▲ 【股權集中】滙景控股：公眾持有量不低於15% 證監會此前指股權集中

滙景控股 （09968） 表示，證監會最近曾就公司之股權分布進行查訊。證監會查訊結果顯示，於今年5月26日，有14名股東合共持有約5.14億股，相當於已發行股本之9.78%，連同公司一名控股股東倫瑞祥持有之44.66億股（佔已發行股份85%），相當於已發行股份總額之94.78%。因此，只有2.74億股（佔已發行股份5.22%） 由其他股東持有。

不過，滙景控股表示，聯交所在下列條件下已授予公司毋須嚴格遵守上市規則第 8.08（1）（a）條規定的豁免，接納較低公眾持股百分比：

（i） 最低公眾持股量應高於15.0%；或為緊隨全球發售完成後公眾持有的股份因行使超額配股權將予發行的任何股份所增加的百分比；

（ii） 於上市時，本公司的市值超過 100 億港元；

（iii） 公司將於招股章程內就較低公眾持股百分比作出適當披露，連同於上市後在後續刊發的年報內確認公眾持股量的充足程度；及

（iv） 全球發售所提呈發售的股份將有公開市場，且股份數目及其分派程度將能夠使市場正常運轉。

據所得資料及據董事經作出一切合理查詢後所深知，公眾人士於5月26日及目前所持有已發行股份數目不少於15%，而公司已根據上市規則之規定維持充足公眾持股量。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 8.08（1）（a）條的規定，尋求上市的證券必須有公開市場。一般而言，即在任何時間發行人的已發行股份總數最少須有25%由公眾持有。根據上市規則第 8.08（1）（d）條，倘發行人於上市時的預期市值超過100億港元，則 在符合若干條件下，聯交所可能會酌情接受一個介乎15%至25%之間的較低百分比。

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編輯：姚卓然