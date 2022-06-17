【股權集中】滙景控股：公眾持有量不低於15%　證監會此前指股權集中

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滙景控股 （09968） 表示，證監會最近曾就公司之股權分布進行查訊。證監會查訊結果顯示，於今年5月26日，有14名股東合共持有約5.14億股，相當於已發行股本之9.78%，連同公司一名控股股東倫瑞祥持有之44.66億股（佔已發行股份85%），相當於已發行股份總額之94.78%。因此，只有2.74億股（佔已發行股份5.22%） 由其他股東持有。
不過，滙景控股表示，聯交所在下列條件下已授予公司毋須嚴格遵守上市規則第 8.08（1）（a）條規定的豁免，接納較低公眾持股百分比：
據所得資料及據董事經作出一切合理查詢後所深知，公眾人士於5月26日及目前所持有已發行股份數目不少於15%，而公司已根據上市規則之規定維持充足公眾持股量。
根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 8.08（1）（a）條的規定，尋求上市的證券必須有公開市場。一般而言，即在任何時間發行人的已發行股份總數最少須有25%由公眾持有。根據上市規則第 8.08（1）（d）條，倘發行人於上市時的預期市值超過100億港元，則 在符合若干條件下，聯交所可能會酌情接受一個介乎15%至25%之間的較低百分比。
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編輯：姚卓然