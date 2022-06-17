【ET財經早點1分鐘】納指瀉4%創逾年半低 Tesla跌9% 夜期跌212點 摩通指英美有8成衰退風險

納指瀉4%創逾年半低 Tesla跌9%

環球市場憂慮衰退，歐美股市急瀉，道指急跌741點，失守3萬點，納指重挫4%，下試10500點關鍵水平，道指納指齊創超過1年半低位。

消費股大跌，被指將再一次加價的Tesla (美：TSLA)，股價跌9%，嘉年華郵輪 (美：CCL) 及挪威郵輪 (美：NCLH) 跌1成，道指成分股Caterpillar (美：CAT)、雪佛龍 (美：CVX)、Nike (美：NKE) 及美國運通 (美：AXP) 都跌半成。



摩通指英美有8成衰退風險

對於衰退，摩根大通表示，標指現在隱含的美國經濟衰退機會率為八成半，市場擔心聯儲局會出現政策失誤，投資者和經濟主體似乎對衰退風險有高度的擔憂，如果擔憂持續，促使行為改變，例如削減投資或支出，衰退就可能自我實現。

摩通亦認為歐股已隱含八成的經濟衰退可能性，指儲局和英倫銀行大舉加息，已令兩個國家幾乎可以肯定陷入衰退，預期衰退可能最快在年底出現，約持續半年。

夜期跌212點 阿里美股低港3%

中概股走勢受壓，納指金龍中國指數跌4%，夜期跌212點，藍籌股ADR以阿里巴巴跌幅最大，較港股收市價低3%，再失守100港元關口。