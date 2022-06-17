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【ET開市直擊】歐美股急跌道指失3萬 港股失二萬一仲有冇運行（附time code）

股市 06:00 2022/06/17

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美國聯儲局周四宣布加息0.75厘，道指周四反彈後隔晚倒跌逾700點，失守30000點，恒指夜期跟跌逾百點，議息過後大市點走？新東方在綫 （01797） 轉型直播帶貨，股價上日再升逾72%，帶動教育股板塊炒上，炒作純屬虛火？抑或教育股現曙光？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：22 - 港股今日焦點速覽　
00：57 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：55 - 亞太股市早段市況速報
03：35 - 環球加息　市場擔心流動性問題及收水
04：50 - 美國收水大市跌　預料繼續偏緊影響股市
05：34 - 不信任美國聯儲局「放鴿」說法　9月能否減慢加息要逐步睇
07：48 - 道指失3萬下行通道延續　美股料繼續下跌
08：27 - 美股持貨怎部署？  貨不多可等反彈減持
09：21 - 強勢美股中線可考慮加注　中型企業、盈利能力弱的美股要小心
10：45 - 港股上日市況速覽+北水盤路
11：48 - 港股低殘多時　下行空間不大
12：55 - 港股跑贏美股　日內留意能否守20700點
15：13 - 港股可考慮食部分糊　跌穿20700點要走
15：43 - 教育股轉型直播帶貨盈利貢獻不多　現水位「過晒龍」
18：29 - 北水流入炒起新東方在綫 （01797） 　現水平不建議追
19：28 - 新東方在綫 （01797） 有跟車要識落車　要考慮慢慢食糊
20：08 - 天立教育 （01773） 未知炒多久　追入要控制注碼、訂風險位
21：35 - 直播行業監管不宜忽視　教育股僅短期炒風
22：10 - 港股開市前市況速報
23：08 - ET個股推介：香港電訊 （06823）
27：15 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 美國不斷加息有影響？  10.8元有貨點睇？
29：26 - 觀眾問股：可否分享持倉策略？如果想在跌市收集，10萬元資金有何推介？
33：01 - 觀眾問股：GOGOX （02246） 有冇機會爆上？值唔值得抽？
35：34 - 港股開市初段市況速報
36：09 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、渣打 （02888） 加息步伐加快現價買好嗎？
37：56 - 觀眾問股：工行 （01398） 甚麼價錢可入？
38：53 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 105元、中國建材 （03323） 9元、復星醫藥 （02196） 32元持貨點睇？
41：22 - 觀眾問股：中海油 （00883） 未有貨可否現價買？
42：50 - 觀眾問股：中滙 （00382） 均價5.8元怎處理？
44：45 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 買入價2.7元接近摸頂　出NFT對股價點解冇幫助？有冇機會返家鄉？
46：57 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 53元有貨，滙豐 （00005） 52元也有貨  加息有冇影響？應該幾多錢放？
48：32 - 觀眾問股：長汽 （02333） 、小鵬 （09868） 、藥明生物 （02269） 咩位可買？ 目標價睇幾多？
50：48 - 港股、A股開市初段市況速報
51：50 - 財經日誌提提你

*港股、A股爆發力強？重溫《ET財智Talk》東亞李振豪教你揀2大值博板塊*

 

欄名 : ET開市直擊

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