【假日好去處】昂坪360推「360°元宇宙初體驗」活動期間標準纜車門票75折

元宇宙浪潮席捲全球，不少企業均對元宇宙世界展現出強烈興趣。作為世界知名的旅遊景點，昂坪360近日宣布推出「360°元宇宙初體驗」 ，讓賓客一嚐這項結合了高科技與財經概念的新體驗。在活動期間，賓客購買來回纜車（標準車廂）門票可享75折優惠。

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推介三大特色活動

持有效纜車車票的賓客可參加「NFT尋寶遊戲」，只要在市集内找出3個NFT打卡熱點，並以以手機掃描全部QR Code集齊電子印章，即可獲紀念襟章乙套；而成功在元宇宙完成小遊戲的賓客，亦可在5間指定店舖（昂坪360禮品店東涌及昂坪站、香港有愛、360動感影院禮品店、與佛同行禮品店。）換領昂坪360精美文件夾乙個。另外，於元宇宙尋找到虛擬導賞員Ivan，並根據指示於指定時間及地點與真人會面，更可獲發紀念品。

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賓客可以利用活動製作自己專屬的NFT，昂坪360舉辦的「我的第一個 NFT工作坊」，將於每個週末及公衆假期登場（7月9日及16日除外），持有小童纜車車票並於「NFT尋寶遊戲」 成功掃描3個QR Code的賓客即可免費參加「我的第一個 NFT工作坊」， 作品經過數碼化後，便會製作成為「我的第一個NFT」；活動期間所創作的 NFT可免費上載至NFT平台Artzioneer，每日首100位賓客更可即場印製個人化紀念Tote Bag一個。

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「360°元宇宙初體驗」是昂坪360首度融合元宇宙概念和線上線下的夏季全新活動，透過與初創公司MMMeta及旗下品牌Block177的合作，建立「元宇宙萬物公司Block177」，預計至年底會有過千商戶進駐屆時一眾來訪賓客可以透過元宇宙技術到訪「元宇宙萬物公司Block177」，只須掃描二維碼可即時進行線上訂購。

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記者：鄭日棱