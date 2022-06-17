【開市9點半】日圓急升　全球交易員突押注日本加息　日央行中午開估

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日圓近期急瀉，各位有沒有兌換日圓？全球交易員最新便突然押注日本加息，刺激日圓滙價急升1.2%，重上132水平，直接推低美滙指數達1.3%，主要原因，是美國加息後，市場預期環球其他央行都會跟隨加息，英倫銀行昨小幅度加0.25厘，瑞士央行更出現近15年來首次加息，歐洲央行7月亦預期會啟動11年來的首次加息。

日圓兌港元約5.93水平

日本央行今日議息，香港時間11點公布議息結果，到時揭曉會否有驚人的加息之舉，日本官方近期已累次明言，不單止不會干預滙價，更會入場買債，以壓低債息，將令日美息差擴闊，日圓走弱。

橋水聯席首席投資總監Greg Jensen亦認為，日本央行不太可能受到加息壓力，「非常有信心他們會按自己的時間表行動，不會屈服於外界壓力，他們有很多彈藥來避免加息」，「他們可以印鈔票，日本的通脹仍然很低（5月為2.5%），他們的情況和其他經濟體不一樣。」

重點新聞：

1） 【日圓滙價】日本央行將議息 市場憂有驚人加息之舉

2） 【英國加息】英倫銀行加息25點子至1.25厘符預期 將停買新債

3） 【瑞士加息】瑞士央行加息半厘 近15年來首加息 美元、歐元兌瑞士法郎跌逾1%

4）【美國加息】一文看投資界如何解讀聯儲局加息0.75厘 景順：實現經濟軟著陸愈來愈難（不斷更新）

5） 【新東方在綫】拆解新東方在綫曾累升6倍 大股東同樣上市卻炒唔起？

6） 【下半年展望】中金︰港股處估值修復階段 若內地疫情不確定性降、經濟反彈動力強

7） 【美國加息】金管局上調基本利率至2厘 余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱

8） 【美國加息】滙豐恒生中銀渣打維持最優惠利率不變 一文看各行P息是幾多

9） 【美國加息】H按息料下半年觸及2.5厘封頂水平 每月供樓會增加幾多？

港股ADR收市：

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