【消費情報】Dyson慶祝網店成立6周年 購買指定產品享81折優惠 V10無線吸塵機勁減700元

Dyson網上商店為慶祝踏入6周年，宣布推出多項優惠。由即日起至24日期間，購買指定產品即可享高達81折優惠。此外，登記成為My Dyson會員更可額外獲得專享禮遇，購買產品後可免費獲贈配件或禮品。

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顧客在優惠期間登入Dyson官網，便能以3,080元購買Dyson Cyclone V10 Fluffy Extra無線吸塵機（原價3,780元），折扣高達81折。 另外，購買Dyson Pure Cool空氣清新機TP00（銀白色）亦可享優惠價格3,080元（原價3,480元），折扣約為87折。

此外，My Dyson會員在本月24日前，於Dyson官網購買Dyson V15 Detect Total Clean智能無線吸塵機，即免費獲贈額外電池（1,200元），而購買Dyson Airwrap Complete多功能造型器 （銅色）亦可免費獲贈旅行袋（500元）。此外，My Dyson會員可以優惠價5,280元購買Dyson V12 Detect Absolute Extra智能雷射偵測技術吸塵機（原價5,980元），折扣高達700元。

顧客亦可於官網登記Trade-in計劃以舊換新升級產品。顧客憑Ｄyson或其他品牌的吸塵機成功登記計劃，即可以優惠價低至4,280元入手Dyson V12 Detect Slim Fluffy無線吸塵機（原價5,180元），或以低至4,680元優惠價入手V12 Detect Slim Total Clean智能雷射偵測技術無線吸塵機（原價5,580元）。

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責任編輯：嚴浩文