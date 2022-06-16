【消費情報】會德豐Club Wheelock「10周年壓軸大抽獎」 送出總值逾10萬元禮品 頭獎Samsung 55吋8K智能電視

會德豐地產旗下物業及生活風格的時尚社交平台Club Wheelock，為慶祝成立10周年將推出連串慶典活動及禮遇，包括送出Samsung QN700B 55吋8K 智能電視、香港美利酒店Superior客房住宿套票等價值超過10萬元豐厚獎品的壓軸大抽獎，並邀請會員尊享高級餐飲、奢侈品牌購物等多重優惠。

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抽獎將由即日起至9月15日，開放予Club Wheelock會員參加，並於9月30日公布結果，年滿18歲的公眾可即時以簡單幾個步驟免費登記成為會員參加抽獎。

會德豐Club Wheelock「10周年壓軸大抽獎」登記網址 : https://www.clubwheelock.com/luckydraw

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會德豐地產常務董事黃光耀表示：「Club Wheelock致力擴闊大家的生活圈子、提升生活品味和視野。同時近年更帶頭積極推動「ESG企業永續發展」，透過會德豐的綠色建築項目及社區活動，建立社區多方向的連繫同時達致社會共贏，發揮會德豐品牌的精神，兼顧集團旗下產品的美觀和實用性，精益求精。」

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責任編輯：嚴浩文