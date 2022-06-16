【Revlon破產】不堪供應鏈瓶頸打擊　著名化妝品牌Revlon正式申請破產保護

國際著名化妝品品牌露華濃（Revlon，美：REV）已向美國法院申請破產保護，據外媒《CNBC》報道，該公司正努力應對繁重的債務負擔和供應鏈瓶頸問題。證券文件顯示，截至3月31日，露華濃的長期債務為33.1億美元。

露華濃的破產申請稱，由於無法獲得「充足且定期的原材料供應」，目前無法及時滿足其產品近三分之一的客戶需求。該公司稱，從中國向美國運送材料需要8到12周，成本是2019年的4倍。

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截至周三收盤，該公司的市值接近1.23億美元。Revlon 股票在周四（16日）的盤前交易中暫停交易。

周三（15日）的一份法庭文件中顯示，該公司的資產和負債在10億至100億美元之間。該公司表示，預計將從其現有貸方獲5.75億美元的融資，這將有助於支持其日常運營。

由於不敵同業競爭，公司的銷售額多年來一直滯後，2021年的銷售額較2017年下降了22%

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責任編輯：黃苑筠