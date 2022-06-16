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【美國經濟】聯儲局加息75個基點　瑞銀：增加「軟著陸」難度

環球政經 21:11 2022/06/16

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聯儲局昨晚公布加息75個基點，聯邦基金目標區間上調至1.5-1.75%， 並暗示7月可能繼續加快緊縮的步伐。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，近期發生的事件確實增加了聯儲局實現「軟著陸」的難度。

瑞銀相信聯儲局的觀點保持鷹派直至通脹放緩。瑞銀認為，通脹的頑固性和聯儲局的反應轉變，推高了市場對終端利率的預期，最新略低於4%。儘管聯儲局實際上不需要一直加息至4%，但它真的這樣做的風險增加，經濟衰退的風險也隨之上升。

瑞銀繼續青睞價值型多於成長型投資，並表示近期發生的事件增加了聯儲局實現「軟著陸」的難度。 
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因此，瑞銀預期美國10年期國債收益率在12月升至3.25%，並不排除年末前突破此水平的可能性。由於收益率上升、信貸利差擴大和股市回撤，金融狀況收緊可能對產出造成壓力。房貸利率已升至2009年以來的高點，並正在導致房地產市場冷卻。美國經濟指標表明增長勢頭正在減弱：美國亞特蘭大聯儲銀行對二季度實際經濟增長按年預測從5月中的2.5%，降至最新的0%。 

瑞銀表示，在此背景下，股市年內上行的空間有所縮小。美股昨晚反彈體現出一些樂觀情緒，但聯儲局的行動將對經濟增長和估值產生負面影響，因此，瑞銀下調標指今年末目標至3,900點，明年盈利預測下調2%至每股235美元，遠期市盈率測從17.9倍降至16.6倍。 

另外，歐洲央行昨日召開緊急會議，商討部分歐元區債券遭拋售問題，承諾採取行動應對債市出現碎片化風險。這次會議和聲明表明，各國央行不會忽視貨幣政策收緊對金融市場帶來的風險，但瑞銀預計歐洲央行最終需要引入新工具，歐元區週邊國家債券利差擴大也可能發生的。在這種背景下，瑞銀下調今年末歐洲斯托克50指數目標至3,400點，意味年內潛在的下行空間近4%。

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責任編輯：黃苑筠

 

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