【網絡直播】內地主播漏報稅 被追繳及罰款共1.08億人幣

國家稅務總局公布有網絡主播涉逃稅，江西對網絡直播徐國豪於2019至2020年間，取得直播打賞收入，漏報個人所得稅合共3888.72萬人民幣（人民幣，下同），被追稅款、加收滯納金並處罰款共計1.08億元。

徐國豪為江西澤木影視有限公司註冊人，當中包括申報少繳個人所得稅1755.57萬元，偷逃個人所得稅1914.19萬元，及其他稅費218.96萬元。

徐國豪需就未依法辦理納稅申報少繳的個人所得稅處罰1倍罰款，為1755.57萬元﹔虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃的個人所得稅處2倍罰款，為3828.38萬元，兩項罰款合共累計為5583萬元。

北京網絡主播孫自烜被罰1171.45萬

網名為帝師的戶外直播界頭牌主播，北京網絡主播孫自烜同樣於2019至2020年間，同樣涉偷逃稅款，合共452.74萬元，罰款合共1171.45萬元。當中包括少繳個人所得稅197.86萬元，通過借助中間公司偷逃個人所得稅220.12萬元，少繳其他稅費34.76萬元。孫自烜需就少繳罰1171.45萬元，逃稅罰440.24萬元。

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