  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 22:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡直播】內地主播漏報稅 被追繳及罰款共1.08億人幣

Hot Talk 21:19 2022/06/16

分享：

分享：

國家稅務總局公布有網絡主播涉逃稅，江西對網絡直播徐國豪於2019至2020年間，取得直播打賞收入，漏報個人所得稅合共3888.72萬人民幣（人民幣，下同），被追稅款、加收滯納金並處罰款共計1.08億元。

徐國豪為江西澤木影視有限公司註冊人，當中包括申報少繳個人所得稅1755.57萬元，偷逃個人所得稅1914.19萬元，及其他稅費218.96萬元。

徐國豪需就未依法辦理納稅申報少繳的個人所得稅處罰1倍罰款，為1755.57萬元﹔虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃的個人所得稅處2倍罰款，為3828.38萬元，兩項罰款合共累計為5583萬元。

北京網絡主播孫自烜被罰1171.45萬

網名為帝師的戶外直播界頭牌主播，北京網絡主播孫自烜同樣於2019至2020年間，同樣涉偷逃稅款，合共452.74萬元，罰款合共1171.45萬元。當中包括少繳個人所得稅197.86萬元，通過借助中間公司偷逃個人所得稅220.12萬元，少繳其他稅費34.76萬元。孫自烜需就少繳罰1171.45萬元，逃稅罰440.24萬元。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

相關文章：

【互聯網監管】快手：禁止未成年人參與直播打賞及從事主播　升級「青少年模式」並設團隊監察

【開市9點半】內地擬為直播打賞金額設限　全綫內銀利潤增長一成、農行周息率8.5厘

開啟hket App，閱讀全文
網絡文化 網紅 網絡熱話 中國人力資源和社會保障部 稅務條例 國家稅務總局 北京 主播 人民幣

上一篇文章

【新股IPO】傳天齊鋰業已通過聆訊　集資10至12億美元

下一篇文章

全球債券創1990年最大跌幅 中國高評級債券卻持續3年上升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跟環球跌134點　阿里美股守100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跟環球跌134點　阿里美股守100港元關（不斷更新）
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【美股市況】道指挫655點　曾失守3萬關　納指跌逾3%（不斷更新）
【美股市況】道指挫655點　曾失守3萬關　納指跌逾3%（不斷更新）
【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘
【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘
【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款