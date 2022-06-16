【露華濃破產】Revlon露華濃向美國法院申請破產保護 債務達33億美元

國際知名化妝品及保養品上市公司露華濃（Revlon，美：REV）於周三申請了美國《破產法》第11章的破產保護，據《CNBC》報道，原因是由於供應達到瓶頸，以及未能迅速地把目標轉移向需求大的護膚品行列，使銷售陷入困境。截至3月31日，露華濃長期債務為33.1億美元。

消息指，露華濃申請破產的時間是在華爾街日報報道其公司債務即將到期前，與貸方談判以避免破產的幾天後提出。兩年前，花旗集團支付給露華濃的貸方近9億美元的自有資金，因破產保護而被美國聯邦法官裁定無權收回資金。據美國紐約南部管區破產法院的文件顯示，億萬富翁羅恩·佩雷爾曼 （Ron Perelman）擁有的指甲油和口紅製造商（MacAndrews & Forbes）列出的資產和負債在10億至100億美元之間。

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露華濃由查爾斯·雷夫森（Charles Revson）、約瑟夫·雷夫森（Joseph Revson）及查爾斯·拉赫曼（Charles Lachman）於1932年成立，擁有90年歷史，為國際知名化妝品及保養品的品牌。近年競爭加劇，公司於 2021 年的淨銷售額較 2017 年下降了 22%，銷量和熱度不及名人的美妝品牌，美國商店貨架上的位置亦逐漸被美妝品牌如凱莉·詹娜（Kylie Jenner）的Kylie Cosmetics和蕾哈娜（Rihanna）的Fenty Beauty取代。

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