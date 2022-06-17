▲ 【百佳超市】百佳：投放逾2億資金完善電商業務、第四季啟用電商物流中心 年內將增10分店

長和 （00001） 零售旗艦屈臣氏集團旗下百佳超級市場踏入50周年，百佳超級市場董事總經理任良安接受傳媒訪問時指，未來會繼續加強O+O線下及線上的零售策略，投放超過 2 億資金提升及優化電商業務，今年末季起將逐步啟用佔地30萬呎的電商物流中心，電商吞吐量將可增加3倍。疫情刺激網購潮流，任良安指出，過去兩年百佳網購生意錄得雙位數增長，預計未來3年增速會提升到50至60%。

平均每張網購定單交易額冀增2至3成 料增設約10家分店

任良安透露，目前平均每張網購定單交易額約600元左右，未來會整合資源及增加更多網購產品，冀可帶來20%至30%增長。他又表示，新電商物流中心主攻翌日配送，日後冀發展為即日配送，此外目前超過230分店提供網購提貨服務，並會繼續與Deliveroo 合作提供即時送貨。

近年香港超市以差異化模式經營，任良安認為，單一店舖模式已不合時宜，百佳去年推出聯乘概念超市「TASTE x FRESH新鮮生活」，冀不停創新以配合市場需求，他提到，百佳今年內將增設約10家分店，包括兩家新概念店。

料第二階段消費券有利百佳銷量

第二階段5000元消費券派發在即，任良安提到，首批消費券帶動部分日常雜貨銷量按年增長兩成，預計今輪消費券繼續帶來正面影響，但隨着餐廳重開等，料受惠程度會較首階段少。

外界一向關注超市產品價格，任良安稱，自2020年疫情出現後，供應鏈持續受到衝擊，無可避免須調整部分產品價格，但已盡可能保持在合理、具競爭力水平。

任良安提到，將投放超過2000萬元慶祝 50 周年，包括推出多項優惠、慶祝活動及價值500萬元大抽獎等。

百佳：一直支持環保 年底停售所有膠餐具產品

香港顧客愈趨注重綠色消費，任良安表示，百佳提供超過1,700款有機或可持續發展的產品，此外自去年起全線店舖已停止出售膠飲管，今年年底將停售所有膠餐具產品。

任良安透露，目前已在 15 間分店試行裸買，出售無包裝新鮮蔬果，並在部分分店設智能膠樽回收機，參與乾淨紙包回收計劃。

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記者：李哲毅