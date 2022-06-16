【新東方在綫】拆解新東方在綫曾累升6倍　大股東同樣上市卻炒唔起？

▲ 圖為新東方在綫主席俞敏洪

新東方在綫 （01797） 成為近日的股壇「神話」，單日成交111.2億元，成交拋離排第二騰訊 （00700） 的82億元，股價再升72%。新東方在綫自上周五（6月10日）已開始急升，根據聯交所的中央結算系統（CCASS）持股紀錄，透露了誰來參與炒作。

北水參與炒作

新東方在綫上周四收市價僅4.47元，到今日高見33.15元，升幅累計最多達6.4倍，成交配合炒作，近5天的日均成交多達40億元，今日更達至百億元的罕見水平。市值由47億急升至286億元。

根據新東方在綫年報，新東方教育科技-S （09901） 持有5.57億股或55.68%，騰訊旗下的意像架構投資（香港）持有0.9億股或9.04%，換言之，街貨量約3.5億股或35.3%。

以今日成交股數4.27億股計，相當於街貨炒上一轉。

CCASS資料顯示，炒作主要來自內地投資者。截至上周四，北水持倉1.11億股或11.1%，即北水投資者已相當於第三大股東，據最新資料，在新東方暴升期間，北水持倉已增至1.75億股或17.47%，即北水再掃多0.64億股或6.4%，令街貨數量更少。

據港股通數據，今日北水已淨沽貨，其中，深市港股通仍吸1.1億元，滬市港股通走資2.7億元，整體淨走資1.6億元，新東方在綫尾市股價便由高位33.15元回落至28.6元收市。

大股東新東方股價跌

值得留意的是，持股5成的大股東新東方教育科技由於是第二上市，北水不能投資，股價反而跌2%，收報17.52元，市值300億元，未有反映持股新東方在綫的市值。

投資者如果跟炒，便需面對街貨量少、股價挾高、北水投資者抱團易散的情況，另外，由於市場憧憬的業務，仍未有具體的數據參考，投資者需留意風險。

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