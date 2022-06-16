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【加息期重臨】聯儲局狠加息0.75厘 28年來最急 投資邊類資產較穩陣?

理財智慧 22:41 2022/06/16

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為控制高居不下的通脹，美國聯儲局召開一連兩天的議息會議後，於本港周四（16日）凌晨公布加息0.75厘，是1994年以來的最大升幅。聯邦基金利率目標區間升至1.5厘至1.75厘，美聯儲主席鮑威爾揚言，下一次7月會議有可能再加息0.5厘至0.75厘。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

聯儲局聲明指出，整體經濟活動似乎有所回升，近月就業增長強勁，失業率保持低位，但通脹仍居高不下，反映與疫情、能源價格上漲及更廣泛的價格壓力相關的供需失衡持續。俄羅斯與烏克蘭的衝突對通脹造成額外的上行壓力，拖累全球經濟活動，中國對疫情的封控措施亦可能加劇供應鏈中斷。聯儲局表示，下定決心將通脹率恢復至2%的目標水平，預期持續加息是適當做法，並將高度關注通脹風險。

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【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記，詳見【下一頁

 

美國聯儲局今年3月17日首次加息0.25厘後，意味加息周期正式展開，其後再於4月5日宣布加息0.5厘，為20年來最大加幅，是次剛宣布再加0.75厘，更是28年來加幅最急。

【理財智慧】美國開始縮表又加息 美股危危乎 資產要點部署，詳見【下一頁


美國再加息，本港大型銀行銀未有跟隨，香港上海滙豐銀行有限公司宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5% 的水平。恒生銀行（00011）宣布，該行的港元最優惠年利率維持於5%。渣打銀行(香港)有限公司宣佈，最優惠貸款利率維持不變於年息 5.25 釐。 港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪預期，美聯儲可能於7月進一步加息75基點先抗通脹。隨著經濟因加快加息而降溫，9月應可下降至加息0.5厘，其後兩次議息會議分別加息25基點，預期2022年底聯邦基金利率可達3.5厘。假如較樂觀的情況出現，即疫情解封帶來的按月因素消退及經濟如預測般降溫，利率或可稍低於3.5厘。

【迪士尼樂園】迪士尼全新夜間城堡匯演本周六正式公演 結合多媒體效果 上演近40個經典故事，詳見【下一頁


遇上通脹重臨，加息周期又開展，市民投資哪類型資產較好?


1.銀行存款利率增加
加息最直接的影響，是銀行為吸引資金留在或流入銀行，會推出高利率的定期存款吸客。過去兩個月，本港大部分銀行已陸續調高存款利率，當中中小型銀行推出的定存利率更為吸引，如富邦銀行推出「定期存款快閃優惠」，存入50萬元以上的資金，12個月港元定期存款年利率高達2.5厘，9個月的年利率也達2.2厘，十分吸引。
大新銀行也上調定期存款年利率，存入50萬元以上的資金，12個月港元定期存款年利率高達2.3厘，9個月的年利率則有2.1厘。

2. 銀行股直接受惠
加息周期下，資金可能由股市湧至利率較高的市場，股市交投當然直接受影響，但當中也有受惠的板塊，銀行股就是其中之一。由於銀行主要收入來自利息，利率上升，就吸引資金流入銀行，銀行可借出的金額增加，借貸利率也因應息口增加上升，從而提高收入。

3.黃金成不錯避險工具
除銀行股外，於通脹降臨或利率上升的時期，黃金的表現都不錯。據世界黃金協會（WGC）的數據顯示，回顧過去4次的美聯儲收緊貨幣政策周期，1994年2月至2015年12月期間，黃金在美聯儲首次加息前的幾個月跑輸美國股市和美元，但在加息後的6個月和1年時間裡，黃金都跑贏。由此可見，黃金也在加息期下不錯的避險工具。

 

【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

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記者：陳詠妍

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加息 鮑威爾 通脹 黃金 儲蓄 定期存款 議息

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