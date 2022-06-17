【Bakehouse新店】Bakehouse斥7位數疫市擴張　赤柱大街新店推3款限定美食

▲ Bakehouse在疫市繼續擴張香港市場版圖，本周六於赤柱大街開設新分店，將有3款店鋪限定烘焙美食。

Bakehouse以招牌牛角包、酸種蛋撻最知名，開業至今4年，陸續在灣仔、中環、尖沙咀開設Bakehouse分店，依舊吸引不少市民在Bakehouse門外大排長龍。Bakehouse在疫市繼續擴張香港市場版圖，本周六於赤柱大街開設新分店，將有3款店鋪限定烘焙美食。

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Bakehouse創辦人Grégoire Michaud表示，早前投資7位數港元開設赤柱新分店，在逆市開店。Grégoire Michaud直言，大眾普遍可能認為在疫下擴張並非明智的決定，惟透過其餘分店的營運表現、對自家產品的信心和看好香港市場未來發展潛力，由此擁有疫市擴張的信心。

遠離市區開店 盼建立親民品牌形象

是次選址赤柱擴充版圖，他表示：

期望能建立出一個貼近社區的品牌，讓客人購買烘焙食品和咖啡後，可以在附近閒逛，感受生活。

再者，Bakehouse目前主要分店也集中於港島旺區、人流較多的地方，他希望可以更好管理食物質素，因此選擇在遠離市區的地方開店。

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限定款錫蘭肉桂包 曾於首間分店現身

該新店將會推出3款限定烘焙美食：丹麥鮮味卷、錫蘭肉桂麵包和榛子拖肥朱古力曲奇。當中的錫蘭肉桂麵包早於2018年首間Bakehouse（灣仔店）開業時已推出，惟肉桂麵包製作過程繁複，因此曾告別Bakehouse餐牌一段時間，是次經改良後，肉桂麵包成為赤柱分店的限定烘焙美食。

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明天（18日）開幕的Bakehouse新分店將設於赤柱大街116號，逢星期二至日早上8時至晚上6時營業，逢星期一休店。 Grégoire Michaud亦透露，下半年將於銅鑼灣開設第5間分店，惟詳細開幕時間仍有待確認。

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記者：張寶燕、文睿

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