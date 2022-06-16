  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 21:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】HIBOR連升多日　二手議價空間再增　帝峰豪苑兩房769萬沽　代理︰比對上同類成交低6%

股樓投資 19:01 2022/06/16

分享：

分享：

相隔28年，美國再次加息0.75厘，加上港元拆息（HIBOR）連升多日，對本港樓市影響立竿見影。對本港樓市影響立竿見影。富誠地產客戶主任周文卓表示，美國表示加息將會持續，對環球經濟造成壓力，樓市又再陰霾不定，買家將取觀望態度，成交減慢，業主為出貨願意增加議價空間。

周文卓表示，鑽石山帝峰豪苑低層B室，實用面積477平方呎，兩房間隔，座向東南望市景，於5月中開價800萬元，經雙方議價後以769萬元成交，實用呎價16,121元，比對上同類型單位成交下跌約6%。代理續指，買家為同區家庭客，為方便照顧家人加上業主亦增加議價空間，迅速決定購入自住。

資料顯示，原業主於1999年4月以272萬元購入，持有單位23年，是次轉手賬面獲利約497萬元，期間升值約1.82倍。

【美國加息】H按息料下半年封頂　每月供樓開支增多少？【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映︰【青姐話】半生不死 等待沖喜

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 鑽石山 帝峰豪苑 加息 美國聯儲局

上一篇文章

【孫子市法】加息滯脹外圍弱 資金流走港股軟

下一篇文章

【職場熱話】新公司要查核資歷 獲聘後才知前上司狠批其工作表現 港男無奈：本身同佢關係幾好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?
【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?
大摩列出香港中國市場主動長倉基金 25大持股名單
大摩列出香港中國市場主動長倉基金 25大持股名單
【理財智慧】美國開始縮表又加息 美股危危乎 資產要點部署
【理財智慧】美國開始縮表又加息 美股危危乎 資產要點部署
【虛擬經濟】譚仔20個極罕NFT拍賣價公開 持有者可獲365碗免費兩餸米線 兼享譚仔或三哥私人包場1次
【虛擬經濟】譚仔20個極罕NFT拍賣價公開 持有者可獲365碗免費兩餸米線 兼享譚仔或三哥私人包場1次
【通脹時代】花旗看好5板塊最少8隻股份 受惠美元升值
【通脹時代】花旗看好5板塊最少8隻股份 受惠美元升值
【美國加息】H按息料下半年封頂　每月供樓開支增多少？
【美國加息】H按息料下半年封頂　每月供樓開支增多少？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款