【美國加息】HIBOR連升多日　二手議價空間再增　帝峰豪苑兩房769萬沽　代理︰比對上同類成交低6%

相隔28年，美國再次加息0.75厘，加上港元拆息（HIBOR）連升多日，對本港樓市影響立竿見影。對本港樓市影響立竿見影。富誠地產客戶主任周文卓表示，美國表示加息將會持續，對環球經濟造成壓力，樓市又再陰霾不定，買家將取觀望態度，成交減慢，業主為出貨願意增加議價空間。

周文卓表示，鑽石山帝峰豪苑低層B室，實用面積477平方呎，兩房間隔，座向東南望市景，於5月中開價800萬元，經雙方議價後以769萬元成交，實用呎價16,121元，比對上同類型單位成交下跌約6%。代理續指，買家為同區家庭客，為方便照顧家人加上業主亦增加議價空間，迅速決定購入自住。

資料顯示，原業主於1999年4月以272萬元購入，持有單位23年，是次轉手賬面獲利約497萬元，期間升值約1.82倍。

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