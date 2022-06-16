【AI物流】LG夥CJ Logistics　研智能機械人物流方案

網購成為新常態，亦帶動了物流市場快速增長。LG電子宣布將以人工智能（AI）機械人技術，進軍物流界，冀成為自動化物流解決方案供應商之一。

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綜合外媒報道，LG已於周三（15日）與韓國物流巨頭CJ Logistics簽署合作備忘錄，雙方將按每個物流程序，設置AI機械人優化系統，當中包括共同開發用於分辨和揀選包裹的AI機械人方案。

LG表示，最快將於下個月向CJ Logistics最大的物流中心、位於首爾南部的Megahub Gonjiam，提供自家AI機械人「CLOi CarryBot」等流物機械人解決方案、倉庫設施控制解決方案，和多種機械人控制系統。

已完成概念驗證 可裝載大量產品

作為該企新一代機械人，CLOi CarryBot已經從由自動導航搬運車（AGV），發展成可自主移動的機械人（AMR），可用於裝載大量產品，並運送至目的地。目前，CLOi CarryBot已於大型物流中心完成概念驗證（POC）。

LG續指，CJ Logistics在韓國擁有最多配送中心，其龐大的網絡系統，以及豐富的行業數據和專業知識，配合LG多年來為酒店、醫院和餐廳提供機械人解決方案的經驗，和對機械人領域的研究，將有助於雙方開發最佳的物流解決方案。

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責任編輯：殷凱怡

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