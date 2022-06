英國20大度假屋橫行「鬼城」 當地居民硬食貴樓

英國樓價持續上升,當地民眾抱怨有部分人趁機炒高樓價。不少投資者瞄準部分地區,趁機低價購入房屋作出租或度假用途。英國地產網站Rightmove網站列出英國20個最多非自住房屋的地區。英媒形容有關城市有大量房屋無人居住,已經淪為「鬼城」。

英小鎮不滿外地人炒樓抬價 公投通過禁售非自住物業 【下一頁】

Rightmove列出英國20個最受都市居民歡迎﹑有意在當地購買或已擁有度假或出租房屋的城市。其中以英格蘭西南部德文郡(Devon)的Salcombe最受業主歡迎、其次為康沃爾(Cornwall)的Falmouth,以及蘇格蘭North Berwick。

當中以康沃爾樓價最受外地人影響,該郡有5個地區上榜,包括St Ives、Newquay、Padstow及Bude。樓價持續上漲,居民對此深感不滿,在空置房屋畫上塗鴉以作抗議。有房屋被寫上

「非自住業主請回饋:以公平價錢出租或出售畀居民」(Second home owners give something back: Rent or sell your empty houses to local people at a fair price)。