英國20大度假屋橫行「鬼城」 當地居民硬食貴樓

英國樓價持續上升，當地民眾抱怨有部分人趁機炒高樓價。不少投資者瞄準部分地區，趁機低價購入房屋作出租或度假用途。英國地產網站Rightmove網站列出英國20個最多非自住房屋的地區。英媒形容有關城市有大量房屋無人居住，已經淪為「鬼城」。

英小鎮不滿外地人炒樓抬價 公投通過禁售非自住物業 【下一頁】

Rightmove列出英國20個最受都市居民歡迎﹑有意在當地購買或已擁有度假或出租房屋的城市。其中以英格蘭西南部德文郡（Devon）的Salcombe最受業主歡迎、其次為康沃爾（Cornwall）的Falmouth，以及蘇格蘭North Berwick。

當中以康沃爾樓價最受外地人影響，該郡有5個地區上榜，包括St Ives、Newquay、Padstow及Bude。樓價持續上漲，居民對此深感不滿，在空置房屋畫上塗鴉以作抗議。有房屋被寫上

「非自住業主請回饋：以公平價錢出租或出售畀居民」（Second home owners give something back： Rent or sell your empty houses to local people at a fair price）。

頭10位最多非自住房屋地區

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此外，居住德文郡並擁有50萬英鎊（477萬港元）存款的夫婦表示，外地人推高樓價，他們一直無法找到負擔得起的房屋，很可能要遷離，前往其他樓價較低的地方置業。

英格蘭北約克郡沿海小鎮惠特比 （Whitby）早前大比數通過，禁止向非自住人士出售新物業。居民指，當地有大量房屋無人住，猶如「主題樂園」。樓價高企逼使年輕居民離開小鎮，導致嚴重缺乏勞動力。

有見及此，威爾士政府最近亦提高非首置物業最高市政稅最高級別，100%升至300%，遏止炒賣、或非自住形式持有房屋。

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責任編輯：郭麗明