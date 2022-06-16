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【教育股】俞敏洪：冀直播帶貨為新東方開闢全新道路　「東方甄選」同時在線人數破60萬

股市 18:52 2022/06/16

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俞敏洪：冀直播帶貨為新東方開闢全新道路　「東方甄選」同時在線人數破60萬

內地教育市場去年經歷「雙減」政策風波，私營補習市場重整，港股教育板塊估值遭大幅下調。不少教育股陸續尋找轉型新出路，新東方在線 （01797） 的直播間「東方甄選」成為近期市場關注焦點，主席俞敏洪今日發表文章表示，希望「東方甄選」能夠從此打開局面，為新東方的發展開闢全新道路。

據悉，東方甄選直播間自6月10號起在線人數飆升，至昨日晚上的直播，同期在線人數已達60萬以上。

新東方在綫曾彈一倍破頂、收升逾72%　超越騰訊成最高成交股份【下一頁】

俞敏洪在個人微信公眾號中回顧，他由去年年底決定要成立直播間，並決定以農產品作為東方甄選的主要帶貨品。雖然過程中一直受到社會各界的各種質疑，但相信加上新東方老師能說會道的特點，所以就堅定不移的做下去。而過去半年，他本人亦不時在直播間中露面。

他又指，做「東方甄選」很難說是一個戰略，它最多就是在摸索一條出路。如今直播間的火爆，他形容這可能是一時的熱鬧，但希望「東方甄選」能夠從此打開局面，為新東方的發展，開闢一條全新的道路。同時，消費者在購買消費之餘，亦可為直播領域帶來另外一種不太一樣的直播文化。

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港股 新東方在綫（01797） 老師 教育股 騰訊 微信

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