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【明星Pop-up店】TYSON YOSHI聯乘時代廣場辦藝術展、Pop-up店　電子消費滿8,000元送演唱會門票

商業 19:59 2022/06/16

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Tyson Yoshi將於商場舉辦為期一個月的《MY NEW WORLD ORDER 》藝術展及 Ppo-up店。

TYSON YOSHI今年8月舉辦首個個人大型演唱會《MY NEW WORLD ORDER 》，冠名贊助TYSON YOSHI演唱會的時代廣場，將於商場舉辦為期一個月的《MY NEW WORLD ORDER 》藝術展及 Ppo-up店。

TYSON YOSHI聯乘時代廣場舉辦的《MY NEW WORLD ORDER 》藝術展及 POP-UP STORE將由6月17日至7月15日期間於商場5樓舉行。

【培育人才】香港故宮文化博物館夥太古地產　推雙城青年文化人才交流計畫

【Lego】Lego斥78億在美建全球第7間新廠　8月起調漲部分產品價格

該藝術展「神還原」TYSON  YOSHI平日進行音樂及藝術創作的私人空間，包括傢具、用於音樂創作的電腦，和潮流藝術平台REALITY GOODS主理人 MICHAEL LI的收藏品及畫作等。

此外，該Pop-up店將同步推岀TYSON YOSHI演唱會《MY NEW WORLD ORDER》的紀念品，包括限量版TYGER人像模型以及《I DON’T SMOKE AND I DON’T DRINK》鮮綠色限量黑膠唱碟。

據悉，時代廣場「Happy Rewards會員」於2022年6月17日至7月15日期間，以電子消費滿以下指定金額，即可換領以下獎賞：

即日電子消費 可換領
滿HK$3,000 – HK$5,999.9 時代廣場x TYSON YOSHI限定版折疊傘乙把
滿HK$6,000或以上 時代廣場x TYSON YOSHI限定版長傘乙把
滿HK$8,000或以上（最多可累積3張於不同商戶之單據，其中一張必須為指定潮流服飾及時尚生活品牌） TYSON YOSHI 《MY NEW WORLD ORDER 》
指定日子HK$480演唱會門票2張
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【香港工業轉型】FLAIR助4大港企　善用人工智能及機械人系統

記者：張寶燕

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