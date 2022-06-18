【周末好去處】TYSON YOSHI時代廣場藝術展、Pop-up店　電子消費滿幾多送演唱會門票？

▲ Tyson Yoshi將於時代廣場5樓舉辦為期一個月的《MY NEW WORLD ORDER 》藝術展及Pop-up店。

TYSON YOSHI今年8月舉辦首個個人大型演唱會《MY NEW WORLD ORDER》，冠名贊助TYSON YOSHI演唱會的時代廣場，將於商場舉辦為期一個月《MY NEW WORLD ORDER 》藝術展及 Pop-up店。

TYSON YOSHI聯乘時代廣場舉辦的《MY NEW WORLD ORDER 》藝術展及Pop-up店將由6月17日至7月15日期間於商場5樓舉行，「神還原」TYSON YOSHI平日進行音樂及藝術創作的私人空間，包括傢具、用於音樂創作的電腦，和潮流藝術平台REALITY GOODS主理人 MICHAEL LI的收藏品及畫作等。

【培育人才】香港故宮文化博物館夥太古地產 推雙城青年文化人才交流計畫

【Lego】Lego斥78億在美建全球第7間新廠 8月起調漲部分產品價格

Pop-up店則同步推岀TYSON YOSHI演唱會紀念品，包括限量版TYGER人像模型以及《I DON’T SMOKE AND I DON’T DRINK》鮮綠色限量黑膠唱碟。

據悉，時代廣場「Happy Rewards會員」於2022年6月17日至7月15日期間，以電子消費滿以下指定金額，即可換領以下獎賞：

即日電子消費 可換領 滿HK$3,000 – HK$5,999.9 時代廣場x TYSON YOSHI限定版折疊傘乙把 滿HK$6,000或以上 時代廣場x TYSON YOSHI限定版長傘乙把 滿HK$8,000或以上（最多可累積3張於不同商戶之單據，其中一張必須為指定潮流服飾及時尚生活品牌） TYSON YOSHI 《MY NEW WORLD ORDER 》

指定日子HK$480演唱會門票2張

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【香港工業轉型】FLAIR助4大港企 善用人工智能及機械人系統

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：