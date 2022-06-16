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俄天然氣供應續減 歐洲憂冬天或能源短缺

環球社會熱點 18:33 2022/06/16

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俄羅斯早前為反擊西方國家制裁，已以切斷部分歐洲國家能源供應。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）再次宣布，減少向德國供應天氣，被批評加劇不穩定性及推高價格。惟此舉亦引發歐洲國家憂慮，冬天可能面臨能源短缺。

【烏克蘭戰爭】美官員料 俄羅斯能源收入多過戰前 【下一頁】

Gazprom周四（16日）宣布，二度下調北溪一號（Nord Stream 1）的天然氣供應量，降至僅得40%。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）批評，Gazprom此舉加劇能源不穩及推高價格。作為歐洲天然氣價格指標，荷蘭的批發天然氣價格同日早上便上升25%。

Gazprom聲稱，由於西門子能源股份公司位於加拿大的裝置正在維修，才導致天然氣供應延遲，但德國能源監管機構拒絕接受相關說法。北溪一號將在7月11至21日舉行年度保養，屆時供應將完全暫停。

意大利亦面臨俄羅斯天然氣供應減少；捷克能源企業CEZ亦聲稱發現同樣的供應下跌；德國最大俄氣入口商Uniper亦表示供應量少於協議的4分1。不過Uniper及CEZ表明，已確保有其他管道補充天然氣供應。

【烏克蘭戰爭】德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣 【下一頁】

德國能源監管機構首長穆勒（Klaus Mueller）周四受訪時指出，Gazprom降低供應敲響警號，稱歐洲可能有足夠能源度過夏天，但當務之急是如何補充能源短缺，以順利度過冬天。

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責任編輯：吳漢培

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