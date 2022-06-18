【周末好去處】中環街市NFT展覽　設DustyLand NFT印刷體驗館、VR體驗

NFT（非同質化代幣）為近期大熱投資商品，也是科技、投資界等最新焦點話題。Meta近日更聯同本地插畫家Dustykid，推出期間限定元宇宙社區體驗活動，由即日起至6月29日期間，於中環街市舉辦「DustyLand塵宇宙NFT展覽」，現場更會設有Meta Quest 2 VR裝置，提供試玩。

有見公眾對區塊鏈技術還未有普及知識，Dustykid團隊表示，會在展覽期間預備NFT答問時間表（AMA - Any Me Anything環節），讓公眾在對談中認識區塊鏈、元宇宙和NFT等相關知識。該DustyLand塵宇宙NFT展覽，設有限定實體版的「塵NFT」動態畫框，以及使用Meta Quest2頭戴式裝置進入Horizon Workroom，體驗Web 3科技。

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此外，是次展覽亦設有NFT印刷體驗館，由DustyLand NFT指定印刷商FOTOMETA，將NFT製作成各種在日常生活中常用到的產品呈現，包括T-shirt、手機殼、杯、相架等。FOTOMETA團隊指，希望改寫數碼作品擁有權的概念﹐不只於在線上，而是可達到「Web 3 to Offline」。

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DustyLand塵宇宙NFT展覽公眾開放時間：

地點：中環街市 1 樓 / VR Zone

公開展覽日期：即日起至6月29日

時間：12:00–20:00

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記者：張寶燕

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