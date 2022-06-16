煤氣公司與房協再度攜手舉辦雙親節派對　綫上綫下向逾400位長者送上祝福

▲ 「揚慈孝 頌親恩 齊玩共樂派對」於彩頤居的禮堂及透過網上直播舉行，綫上綫下與逾400位長者共度雙親佳節。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）今年再度與香港房屋協會（房協）合作舉辦「揚慈孝 頌親恩 齊玩共樂派對」，透過綫上及綫下形式與逾400位長者共度雙親佳節（即同時慶祝母親及父親節）。派對於2022年6月11日假房協「長者安居樂」屋苑彩頤居的禮堂及透過網上直播舉行，煤氣公司温馨義工隊、房協團隊及明星義工預備了豐富的活動與長者互動，送上摯誠祝福與謝意。

▲ 義工隊陪同長者一起做「膝關節健康操」，增加互動，鼓勵長者多活動膝關節。

▲ 義工隊陪同長者一起做「膝關節健康操」，增加互動，鼓勵長者多活動膝關節。

是次派對反應熱烈，獲得超過400位長者參與，分別來自房協轄下12個出租屋邨、「長者安居樂」屋苑，以及3間安老院舍。為了讓長者們過一個難忘温馨的雙親節，大會特別籌備了多采多姿的活動，其中包括由香港理工大學康復治療科學系洪克協痛症管理教授、副系主任符少娥教授帶領大家進行「膝關節健康操」，教導長者如何保持膝關節健康；而明星義工魯振順先生及譚淑瑩小姐即場獻唱及偕主持一起和老友記參與遊戲環節，藉此傳遞煤氣安全知識；另外，現場更設全體大合唱，表演嘉賓、長者與義工打成一片，樂也融融。最後，義工們更送上精心準備的禮物包，為節日增添歡樂氣氛。

▲ 明星義工魯振順先生及譚淑瑩小姐帶領全場合唱《父母恩》一曲，場面温馨。

活動上，煤氣温馨義工隊主席林可寧說：「歌詞有道『父母恩，勝萬金』，父母一生致力貢獻家庭，照顧子女無微不至，對我們的恩典確實非物質可以衡量。所以，我們更應趁雙親節好好表達對父母的敬意和感謝，煤氣義工隊今天特意舉辦雙親節『揚慈孝 頌親恩 齊玩共樂派對』，向長者獻上謝意與關愛，陪伴他們度過美好的節日時光。」

▲ 長者們於問答遊戲中表現投入，亦對煤氣安全知識非常感興趣。

▲ 明星義工送上歌唱表演，令現場氣氛變得更熱鬧。

煤氣公司温馨義工隊於1999年成立，至今已23年。多年來，累計服務時數超過99萬小時，其間通過不同活動，將關懷及愛心傳給社會各階層，促進社會和諧。上年，煤氣公司與房協首次舉辦雙親節派對便獲得很大迴響，故今年決定再次合作舉辦，讓身處不同地區的老友記也可以綫上綫下連結起來，既可於疫下保持社交距離，又可感受節日的熱鬧愉快氣氛。



(特約)