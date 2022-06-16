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【泰加同系】安山金控5位前董事遭聯交所採紀律行動　涉未回覆上市科查詢、蓄意不履行《上市規則》責任

股市 18:09 2022/06/16

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【泰加同系】安山金控5位前董事遭聯交所採紀律行動　涉未回覆上市科查詢、蓄意不履行《上市規則》責任

與陷入的士保險監管風波泰加 （06161） 同系的安山金控 （00033） 5位前董事遭聯交所制裁。聯交所指，安山金控前主席張軍等5名前董事，沒有在調查中與上巿科合作違反《上市規則》，形容事件屬嚴重違規，行為顯示其蓄意或持續不履行《上市規則》下的責任。

聯交所向安山金控5位前董事作出損害投資者權益聲明，董事若仍留任該公司董事會的董事，均會損害投資者的權益，同時公開譴責他們各人。

涉事安山金控前董事

前執行董事及主席張軍

前執行董事劉虎

前執行董事趙紅梅

前非執行董事李鑫

前獨立非執行董事金馨

安山董事未回覆上市科查詢 妨礙聯交所監管屬嚴重違規

聯交所稱，上市科對安山金控董事有否違反《上市規則》作出調查，為進行相關工作，上市科向相關董事發出了查詢信函及提醒信函，但沒有接獲回覆。

上市委員會裁定，1）相關董事就沒有在調查中與上巿科合作違反了《董事聲明及承諾》，因而構成違反《上市規則》。即使各人已辭任該公司董事，他們仍有責任提供聯交所合理要求的資料。2）相關董事違反《董事聲明及承諾》，妨礙聯交所適當履行維持及監管市場秩序的職能，此屬嚴重違規，其行為顯示其蓄意或持續不履行其於《上市規則》下的責任。

吳宇同為泰加及安山主要股東。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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