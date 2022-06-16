▲ 【太古系】香港故宮與太地推兩年期「雙城青年文化人才交流計劃」 提供線上線下混合模式學習活動

香港故宮文化博物館與太古地產 （01972） 合作推出 「雙城青年文化人才交流計劃」，計劃為期兩年，將於2022年下旬正式啓動，目標成為京港兩地青年的文化交流平台，培育北京和香港兩地的新一代文化人才。 計劃將提供線上線下混合模式的學習活動，內容涵蓋藝術文化的基礎學習、創新思維及跨界才能等訓練，還包括工作實習機會，在香港和北京修讀任何學科的大學生均可報名參加。

首年將有來自香港和北京最多80位大學生參與為期4個月的線上交流計劃，透過為是次計劃特設的虛擬遊戲平台學習，亦有網上研討會和工作坊，表現優秀的參加者將有機會優先晉身第二年舉行的實地考察及工作實習；2023年會挑選最多16位京港大學生參與為期兩個月的實體暑期計劃，參加者會實地到訪北京和香港，參加考察、講座、工作坊和工作實習。

太古地產行政總裁彭國邦指，計劃為太古地產50周年其中一項重點慶祝活動，期望今次合作有助提升香港作為文化中心的地位，同時培育新一代傑出文化領袖。

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