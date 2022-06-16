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【培育人才】香港故宮文化博物館夥太古地產　推雙城青年文化人才交流計畫

商業 18:04 2022/06/16

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香港故宮文化博物館（香港故宮）與太古地產今（16日）宣布推出為期兩年的「雙城青年文化人才交流計畫」。（香港故宮資料圖片）

中華文化博大精深，為推動中港兩地文化交流，香港故宮文化博物館（香港故宮）與太古地產今（16日）宣布推出為期兩年的「雙城青年文化人才交流計畫」，作為香港故宮的旗艦青年學習及交流項目，培育北京及香港的文化人才。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，「雙城青年文化人才交流計畫」內容涵蓋傳統藝術文化和創新科技知識。「期望為京港兩地培育明日文化領袖，為兩地的文化發展帶來積極、長遠的影響。」

【香港工業轉型】FLAIR助4大港企　善用人工智能及機械人系統

【香港經濟】本港4月出口貨量按年下跌6.2%　出口價格上升8.2%

「雙城青年文化人才交流計畫」為期兩年，將於今年下旬正式啓動，提供線上線下混合模式的學習活動，涵蓋藝術文化的基礎學習、 創新思維及跨界才能等訓練。參加者更可獲得工作實習機會。此計畫歡迎來自香港和北京修讀任何學科的大學生報名參加。 

計畫的首年將招募來自香港及北京各地約40位大學生，共80名大學生參與為期四個月的線上交流之旅，兩地參加者可透過此計畫特設的虛擬遊戲平台學習，互相交流。還將邀請多名文化藝術界領袖及學者舉行網上研討會及工作坊，讓參加者可與前輩交流。表現優秀的參加者，將有機會優先參與第二年舉辦的實地考察及工作實習。

【信和XNFT】信和斥資近2千萬翻新屯門市廣場　預料帶動美容生意升3成

項目的第二年將挑選每個城市8名，共最多16名京港大學生參與為期兩個月的暑期計畫，可到訪北京及香港進行實地考察、講座及工作坊。參加者亦可在香港的藝術文化機構及公司進行為期三個星期的實習，培育前瞻視野、跨界才能及領導能力。

責任編輯：吳嘉雯

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