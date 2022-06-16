【證監會】光大證券涉未能偵測客戶帳戶可疑存款　遭證監會譴責、罰款380萬元

證監會指中國光大證券（香港）（下稱光大證券）沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，譴責光大證券並處以380萬元罰款。

證監會發現，光大證券在2015年1月至2017年2月期間，沒有實施充足及有效的制度和管控措施，以防範及減低與第三者存款相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。證監會的調查包括對光大證券於有關期間收到的存款進行抽樣檢視，過程中發現光大證券未能識別178筆透過光大證券在某家本地銀行開立的多個子帳戶作出的第三者存款，金額超過2.5億元。

此外，證監會指，儘管出現預警跡象包括：11名客戶從多名與其關係不明的第三者收到五筆或以上的存款；七名客戶收到的存款淨金額與他們的估計淨資產不相稱；及五名看來互不相關的客戶在四天內收到來自同一名第三者合共約500萬港元，而該五名客戶使用有關資金買賣同一隻股票。但光大證券未能偵測某些客戶帳戶內的可疑存款，也沒有作出適當查詢。證監會認為光大證券的行為違反了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》和《操守準則》。

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