【2022消費券】 BoC Pay「轉會現金賞」即送100元 聯同友和推3折iPhone 13及半價PS5

今年的第二階段政府消費券，將於8月7日起分期發放，中銀香港BoC Pay是新增的儲值支付工具營辦商之一。中銀香港為吸引市民使用BoC Pay，今日（16日）宣布推出「轉會現金賞」及商戶優惠，市民透過BoC Pay登記領取消費券，可享港幣100元「轉會現金賞」，以及超過15,000元商戶優惠，於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。此外，中銀香港加碼推出「勁賞．友得搶」，聯乘友和YOHO勁賞3折購買iPhone 13以及半價入手PS5。

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

BoC Pay消費券獎賞一覽：

- 「轉會現金賞」：每位合資格市民以BoC Pay領取消費券，可享100元。

- 商戶優惠：總值超過15,000元，並可於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。

- 迎新獎賞：新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡可獲68元迎新獎賞。（由即日起至6月30日）

- 推薦獎賞：客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。(由即日起至6月30日)

- 加碼推出「勁賞．友得搶」：BoC Pay x 友和YOHO消費券用戶專屬優惠