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【2022消費券】 BoC Pay「轉會現金賞」即送100元 聯同友和推3折iPhone 13及半價PS5

理財智慧 20:56 2022/06/16

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今年的第二階段政府消費券，將於8月7日起分期發放，中銀香港BoC Pay是新增的儲值支付工具營辦商之一。中銀香港為吸引市民使用BoC Pay，今日（16日）宣布推出「轉會現金賞」及商戶優惠，市民透過BoC Pay登記領取消費券，可享港幣100元「轉會現金賞」，以及超過15,000元商戶優惠，於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。此外，中銀香港加碼推出「勁賞．友得搶」，聯乘友和YOHO勁賞3折購買iPhone 13以及半價入手PS5。

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

BoC Pay消費券獎賞一覽：

- 「轉會現金賞」：每位合資格市民以BoC Pay領取消費券，可享100元。

- 商戶優惠：總值超過15,000元，並可於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。

- 迎新獎賞：新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡可獲68元迎新獎賞。（由即日起至6月30日）

- 推薦獎賞：客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。(由即日起至6月30日)

- 加碼推出「勁賞．友得搶」：BoC Pay x 友和YOHO消費券用戶專屬優惠

蘋果 Apple iPhone 13 5G 128GB 1,999元 (3折)
索尼 Sony PlayStation 5 光碟機版遊戲主機（搭載Ultra HD Blu-ray） 1,999元 (5折)
任天堂 Nintendo Switch 遊戲主機（OLED款式）白色 999元 (37折)

合資格市民只需於6月23日起，在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」並前往特區政府消費券電子登記平台，按指示登記使用 BoC Pay 收取消費券，完成登記後將會收到特區政府的短訊通知，即可於8月7日開始分期獲發消費券。市民亦可由即日起，登入BoC Pay提前獲取「特定識別號碼」，為領取消費券作好準備。

即睇Do姐與Chantel早前拍攝平面廣告及宣傳片精華：

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責任編輯：嚴浩文

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