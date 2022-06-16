【網絡安全】蘋果漏洞懸賞高三星4倍　卻被爆多次「走數」

為保障網絡安全，不少科企都設有漏洞懸賞計畫，吸引各開發者和安全研究人員，為其找出零日漏洞。有研究報告指，在眾多的智能手機、電子產品製造商和服務供應商中，蘋果（Apple）給予發現漏洞的研究人員的賞金最高，甚至比三星（Samsung）多4倍。

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虛擬私人網路供應商Atlas VPN發表報告指，蘋果向發現其產品漏洞的安全研究人員，支付10萬美元（約78萬港元）至100萬美元（約785萬港元）不等，排名第一；其後是提供200美元（約1,570港元）至223,000美元（約175萬港元）賞金的華為；三星則以提供200美元（約1,570港元）至20萬美元（約170萬港元），排名第三。

報告又指，蘋果的賞金比華為和三星，分別高出3.5倍和4倍。巨額賞金可以有效地鼓勵更多安全研究人員持續發掘蘋果的漏洞，間接驗證了為何蘋果的產品漏洞會在2021年下半年激增467%。

但即使漏洞懸賞高，蘋果的漏洞懸賞計畫亦並非「人人叫好」。有外媒早於2017年便報道過，蘋果疑似「走數」事件。

外媒《9to5Mac》引述《華盛頓郵報》2017年的報道指，iOS軟件工程師Tian Zhang曾先後3次向蘋果提交不同的安全漏洞報告，當中至少1次獲得蘋果回覆表示有資格獲得漏洞懸賞。3個相關的漏洞亦在其後被蘋果修復，惟最終Tian Zhang未有就發現相關漏洞，而收到任何獎勵，及後更被踢出蘋果開發者計畫。

《9to5Mac》又曾報道指，另有安全研究人員指責蘋果，未有就其針對iOS15所發現的3個零日漏洞，給予任何認可或獎賞，而是默默地將相關的漏洞進行修復。

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責任編輯：殷凱怡

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