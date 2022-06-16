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【購物優惠】一田百貨即日起全綫接受AlipayHK付款 推獨家優惠購物優惠

理財智慧 17:58 2022/06/16

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一田百貨與AlipayHK聯合宣佈，全綫一田分店由即日起接受顧客使用AlipayHK付款，讓市民可以有更多付款選擇。與此同時，亦推出獨家優惠購物優惠，掃描所在商場內有關AlipayHK活動二維碼，可獲高達140元獎賞優惠。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

一田百貨行政總裁黃思麗表示，一田致力為顧客帶來嶄新購物體驗，電子支付已成日常生活的一部分。AlipayHK的活躍用戶多達330萬，相信新增AlipayHK作為店內其中一項支付工具，會為更多顧客提供便利，有助帶動市民消費。期望是次合作能為大家帶來協同效應，達致雙贏局面。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，AlipayHK一直致力拓展不同商戶，務求令用戶使用流動支付時哪裡都能用而且方便。一田百貨是本地超級市場場景不可或缺的重要組成部分，其加入填補了AlipayHK在超級市場版圖的最後一塊「拼圖」，至此AlipayHK已經覆蓋全港所有超級市場品牌，未來將繼續攜手與一田為用戶帶來更多優惠，令用戶使用消費券更加著數。

由即日起至9月15日，顧客於全線一田分店，除西環、天水圍及小瀝源分店外，掃描所在商場內有關AlipayHK活動二維碼，領取優惠禮券並使用AlipayHK付款，即可獲高達140元獎賞優惠。當中包括以AlipayHK單筆消費滿400元可享受25元即減優惠，單筆消費200元則可即減10元。每位用戶於推廣期內每月可領取25元禮券及10元禮券各一次，合共最多各4次。

 

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責任編輯：羅浩濂

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