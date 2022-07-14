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【利財筆記】林本利：量化寬鬆 主宰大市

名人薈萃 18:45 2022/07/14

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2022年5月4日美國聯儲局議息會議後，宣布加息半厘，6月開始縮減資產負債表，到期債券不再續期，收回市場資金。聯儲局官員表示，未來兩次或三次議息會議，每次適宜加息半厘，令聯邦基金利率升至兩厘，甚至兩厘半。聯儲局為了壓抑通脹而加快加息步伐，令全球股市顯著下調。

2020年3月全球疫症大流行，美股暴挫，出現4次熔斷。美國經濟陷入嚴重衰退，失業率大幅飇升，聯儲局為了挽救經濟，推行無限量寬，在市場上買入巨額債券，釋放資金。聯儲局的資產負債表（見圖一）由約4萬億美元，在短時間內直綫上升，升至9萬億美元。聯儲局大量放水，自然推高股價，美股在半年內便由之前的熊市變成牛市，並且創出新高。

自從2020年3月美股暴挫後，筆者便開始投資美股，把部分資金由港股轉移投資美股。最初美股佔股票組合約一成，只購入反映大市表現的追蹤指數基金；之後逐步增持至現在超過兩成，購入不同行業的ETF和個別股份，期望可以跑贏大市。過去兩年多，筆者一直參考2008年金融海嘯後，聯儲局啟動量寬，由2008年11月至2018年的美股表現，以及各類資產的價格走向（見表一）。

筆者一直相信美股熔斷，聯儲局啟動無限量寬，屬於金融海嘯後啟動量寬的快速版本。之前金融海嘯後要相隔4年多美股才再創新高，超越2007年10月；今次因應美股熔斷重啟量寬，5個月後美股便再創新高，超越2020年2月的高位。只可惜今次聯儲局沒有像2013年5月，當美股創新高後便計劃在2014年1月開始退市，縮減買債規模。過去兩年聯儲局任由美股不斷上升，升至2021年11月，才開始縮減買債，加上油價飇升，以致種下禍根，增加股市向下大幅調整的壓力。

金融海嘯經驗成他山之石

聯儲局在今次無限量寬，釋放5萬億美元資金，令美股出現接近兩年的大牛市，標普500指數上升一倍有多，到近月才顯著向下調整。聯儲局2008年11月金融海嘯後至2014年10月，6年間釋放3萬多億美元資金，美股穩步上揚，不致在短期內大升大跌。今次遲遲不肯退市，到通脹失控才加快退市步伐，自然對股市產生震盪，未知能否在急跌後可以重拾升軌。

今次無限量寬，除了美股未知大調整後能否重拾升軌外，其餘各類資產的價格走向，大致跟隨金融海嘯的軌迹。當中包括量寬後金價率先破頂，之後美股創新高。縮減買債後美元轉強，美匯指數升穿100點，息率上升，債價下跌，人民幣兌港元見頂回落。油價亦攀升，高見每桶130美元，只因俄烏戰爭而居高不下。

由此可見，聯儲局的量寬和退市計劃，主宰大市走向，投資者若懂得參考之前金融海嘯的軌迹，捕捉入市機會，相信可以跑贏大市，在股市、滙市，債市和金市的投資表現勝人一籌。只可惜港股過去兩年因科技股和中概股泡沫，加上恒指公司推波助瀾，出現「非典型」牛市和熊市，急升和暴挫集中部份權重極高的科技股和中概股，最終令不少小股民和指數ETF的投資者損失慘重。

本文節錄至763期（2022年6月4日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳

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