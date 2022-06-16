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日圓貶值成本飆升 日百圓商店或要加價？

環球社會熱點 18:03 2022/06/16

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日圓貶值推高進口商品成本、能源價格飆升及原材料成本上升，當地著名Daiso（大創）、 Seria Co及其他百圓商店經營困難，面臨生存威脅。當地有調查指，日本企業不願意把所有成本轉嫁予消費者。

英國食品今夏恐貴15% 高通脹最少持續一年 【下一頁】

面對全球通脹飆升，多國生活支出亦隨之增加，美國平價商店「Dollar Tree」亦宣布加價，由1美元（7.8港元）加至1.25美元（9.8港元）。日本眾多百圓商店市場至今堅持不加價，但面對進口商品、原材料等成本上升壓力，嚴重壓縮有關企業的生存空間。

SMBC日興證券零售分析師Kuni Kanamori表示，由於消費者習慣百圓商店價格，企業普遍不願意把成本轉嫁予消費者身上，過往會減少包裝尺寸及數量來應對日圓貶值及成本上升的壓力。但近來百物騰貴，這個方法已無效抵銷成本升幅。

研究機構Teikoku Databank本月進行一項調查，顯示日本企業只能將44%額外成本轉嫁予消費者、更有15%企業指完全無法將成本轉移。

巴基斯坦外匯儲備僅夠兩個月 部長籲民眾做一件事救經濟 【下一頁】

東京神田地區百圓商店B-One的供應商過往依賴低利潤高銷量的商業模式營運，但日圓疲弱、能源及材料成本持續上升，實在難以維持營利，透露正尋求加價作出改變。B-One分店經理稱，有垃圾袋供應商最近加價，但是公司沒有把成本轉嫁予消費者，而是將每包垃圾袋數量減少。

全國擁有1,700間分店的Seria指，預計截至今年3月銷售額增長4.2%，但營利將下跌16%至175億日圓（10.3億港元）。

另一家上市百圓商店Can Do於財務報表顯示，由於全球材料成本上升及烏克蘭局勢，經營環境仍充滿挑戰。

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責任編輯：郭麗明

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