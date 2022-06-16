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美公路近400宗涉輔助駕駛意外 約7成關tesla事

環球社會熱點 17:38 2022/06/16

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全球各大車廠為加強駕駛安全，紛紛推出如輔助駕駛等不同功能。美國有政府機構發表最新數據，指當地公路在過去10個月內，曾發生近400宗涉及輔助駕駛的交通意外，當中約7成案件與美國電動車公司Tesla有關。

英國擬容許自動駕駛期間睇電視 有意外司機唔駛負責 【下一頁】

美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA）的最新數據顯示，2021年7月至2022年5月11日期間，當地公路發生392宗涉及半自動輔助駕駛功能的意外。

當中約7成個案﹑即273宗與Tesla有關，大幅拋離排在次位﹑90宗的本田汽車（Honda）。第3位為富士汽車（Subaru），錄得10宗。其餘車廠涉及的宗數均為5宗或以下。

NHTSA指出，涉及輔助駕駛的交通意外導致6人死亡，5人重傷。5名死者及3名重傷者的意外與Tesla有關，1死及1重傷與福特汽車（Ford）有關，涉及本田的則有一名重傷者。NHTSA表示，Tesla相關的意外數字較高，或與其有實時意外報告有關。

【美國大選】馬斯克撐1人 唔揀拜登同特朗普 【下一頁】

NHTSA局長克利夫（Steven Cliff）表示，所得數據愈多將有利當局識別任何潛在交通風險或趨勢，以及了解更多車輛科技在真實世界使用時出現的狀況。克利夫指數據有助當局調查意外成因，以及其他駕駛者應如何面對道路上有輔助駕駛功能的車輛。

民主黨麻省參議員馬基（Ed Markey）認為，雖然NHTSA的數據有侷限，但反映Tesla無視法規，把公眾置身於危險中。提倡公路及汽車安全的組織則指出，美國司機正不明智地參與自動駕駛科技的測試實驗。

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責任編輯：吳漢培

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