【下半年展望】中金︰港股處估值修復階段　若內地疫情不確定性降、經濟反彈動力強

▲ 中金︰港股處估值修復階段 若內地疫情不確定性降 經濟反彈動力強

美國聯儲局6月議息後宣布加息0.75厘，是1994年以來最大的加幅。中金公司策略分析师劉剛表示，外圍緊縮政策會擾動中港股市，但內地經濟增長才要主導走勢的關鍵，而且港股估值相對便宜，在歷史低位，加上南向資金持續流入，港股下行空間有限，處於估值修復的階段，但提醒小心盈利好轉後或會促使更多資金外流，短期看好穩經濟相關板塊，及高息股，中長綫可關注優質增長股。

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中金公司首席宏觀分析師張文朗表示，中國生產者物價指數（PPI）按年繼續回落，內地是次疫情再起對實際經濟的衝擊較2020年細，但不確定性上升，放大了短期衝擊，一旦不確定性下降或消失， 料經濟反彈力度會較預期更強。

料內地經濟增長年底回升至5.5%

他預計，中國第三季及第四季經濟增長為5.4%及5.5%，並估計未來一年（2022年下半年至2023年上半年）GDP增長或回升至6.5%，重點需要關注疫情走向。

張文朗相信，房地產行業將企穩回升，復甦或呈「量穩價升」的趨勢，而不是重複2020年下半年「量價齊升」的現象。另一方面，內地政策力度較大，財政政策出台力度已大於2020年。

預期美股走勢為震盪偏弱

對於美國加息，中金預期通脹仍會高企，料年底CPI按年增速為5%至5.5%，但明年初或回到容忍水平3%。劉剛認為，儲局於第三季的緊縮政策力度仍會較強，並促其盡快完成緊縮「任務」，否則第四季度經濟或踏入衰退。

他認為，美國估值已經不昂貴，但企業盈利仍有下調的風險，預期美股走勢為震盪偏弱。

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